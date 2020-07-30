Famoso bistrô de Jardim Camburi encerra as atividades

Risoto de costela com couve crocante do extinto Empório Auguri Crédito: Carlos Alberto Silva

Há uma semana, a gastronomia de Jardim Camburi perdeu um de seus restaurantes mais queridos, o bistrô e delicatéssen Empório Auguri. A casa foi inaugurada em 2014 pelos sócios Giancarlo Costa e José Almeda, que têm planos de retornar com o projeto ainda este ano em novo formato, sem loja física.

A ideia é criar um clube de compras on-line para produtos de delicatéssen e vinhos em lotes especiais. O ponto de esquina onde o Auguri recebeu clientes por mais de seis anos, em frente à pracinha do Yahoo, fechou as portas no último dia 23/07. Por lá, fizeram muito sucesso risotos, como o de costela e couve e o de rabada com agrião e ovo.

RESTAURANTE ITALIANO REABRE EM SANTA LÚCIA

Após mais de quatro meses fechado, o restaurante Oriundi, já tem data para reabrir. No dia 3 de agosto, segunda-feira, o tradicional italiano do chef Juarez Campos retoma sua atividades, com cardápio mais enxuto e equipe reduzida.

A casa vai funcionar com atendimento presencial, retirada de pedidos para viagem e delivery por aplicativo (Shipp) no almoço, de segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

Risoto de camarão, limão, tomatinhos e rúcula do Oriundi Crédito: Marketing 365

ROTISSERIA ABRE FILIAL EM GUARAPARI

Fundada há 17 anos em Jacaraípe, a rotisseria Casa do Torresmo inaugura no dia 1/08, sábado, uma filial em Guarapari, na Praia do Morro. A rede, comandada pelo gastrônomo e sommelier Fernando Miguel, já conta com um endereço em Vitória, em Jardim da Penha, e outro em Vila Velha, na Praia da Costa.

Além dos tradicionais frango assado, costela de boi, feijão tropeiro e torresmo, a nova loja terá pescados da região. "Pretendo abrir outra casa, no Centro da cidade, e também uma unidade móvel para atender Bacutia e Peracanga, e também Piúma", conta o proprietário. Av. Oceânica, 1.038, loja 4, Edifício Taj Mahal, Guarapari. (27) 99711-7112.

Rocambole de torresmo com farofa da Casa do Torresmo Crédito: Elo/Divulgação