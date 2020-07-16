Medialunas argentinas são nova opção para delivery em Vitória

Quem já foi à Argentina ou nasceu naquele país e mora na Grande Vitória pode pedir em casa um dos doces mais apreciados em terras hermanas. As famosas medialunas argentinas (pães folhados semelhantes aos croissants) passaram a ser produzidas sob encomenda em Vitória pela confeiteira Natalia Coronel.
De cada fornada são entregues medialunas clássicas (R$ 6), recheadas com doce de leite (R$ 7) ou cobertas com creme de confeiteiro (R$ 7), além de torta de doce de leite e coco (R$ 8 a fatia). Natalia, que é argentina, aceita pedidos pelo Whatsapp (27) 99919-9405 e faz entregas sempre às segundas e quartas. Mais informações: @natalia.coronel99.
BAR REABRE COM DELIVERY NO CENTRO DE VITÓRIA
Após passar meses fechado devido à pandemia, o Grappino voltou a atender, exclusivamente com delivery, nas noites de segunda a sábado. O bar, localizado na Rua Gama Rosa, entrega a maioria de suas entradas, entre elas o carro-chefe Pollos Hermanos (frango empanado e molho de mostarda e mel) e pratos como baião de dois, além de saladas, massas e sanduíches. Delivery pelo (27) 3029-5567 (somente Centro de Vitória, sem taxa) e pelo app Uber Eats. Mais informações: @grappinovix.
RESTAURANTE VOLTA A ATENDER NA PRAIA DO CANTO
Fechado desde o início da pandemia, em março, um dos restaurantes mais badalados da Praia do Canto retomou o atendimento presencial nesta semana. O Aleixo, que agora é administrado pelo grupo Uaine, do empresário Leonardo Freitas, voltou a funcionar na última terça-feira (14) com almoço das 12h às 16h. A casa passou por uma pequena reforma e abrirá de segunda a sexta.
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