Medialunas argentinas são nova opção para delivery em Vitória

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Sim! Estamos de volta! A saudade já era de machucar... ? rsrs, mas gente vamos falar de assunto sério, nos preparamos para recebê-los com todo carinho e segurança, respeitando o distanciamento entre mesas, álcool em gel para nossos clientes e muitas mudanças foram necessárias para que você, continue se sentindo seguro e confortável em nossa casa! . . . @aleixorestaurante ?Único ?? Aberto de 12h às 16hs