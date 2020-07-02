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Pitadas

Tortas e sanduíches de cookies são atrações em nova doceria

Casinha dos Cookies é a mais nova opção de delivery na Grande Vitória. Linha de congelados do Alecrim e retorno do Bendito Bistrô também são destaques

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 20:00
Sanduíche de cookies do delivery Casinha de Cookies
Sanduíche do delivery Casinha dos Cookies Crédito: Gabriella Vieira
Cookies estão no topo da lista de queridinhos da quarentena. Para quem se arrisca a fazer o doce, publicamos há poucas semanas uma receita de cookies de chocolate fiéis ao estilo americano, da chef Joelma Celestrini. Já quem prefere os biscoitos prontos e entregues em casa conta com uma nova opção de delivery, a Casinha dos Cookies. A doceria estreou no último dia 14/06, em Morada de Laranjeiras Serra, e trabalha com encomendas por Whatsapp.
Lauane Puppin, responsável pelas receitas, aposta na torta e no sanduíche de cookies como diferencial. A fatia com bastante recheio de Nutella sai por R$ 9 (130g). Entre os seis sabores de sanduíche, destaque para o Red Velvet, com chocolate branco e cream cheese, e para o de cacau com chocolate branco e brigadeiro de café (R$ 6 cada um). Mais informações: @casinhadoscookies.

RESTAURANTE DE PEDRA AZUL LANÇA LINHA DE CONGELADOS

Para aproximar o restaurante Alecrim dos clientes durante o isolamento social, a chef Cecília Cunha investiu em uma linha de pratos congelados. Chamada de Alecrim em Casa, a seleção de entradas, carnes, massas, risotos, acompanhamentos e molhos está disponível para encomendas no Whatsapp (27) 99749-9450. Os pedidos são entregues na Grande Vitória às sextas-feiras.
Provamos as coxas e sobrecoxas de frango confitadas em banha de porco (R$ 35 a porção farta e deliciosa), acompanhadas por creme de milho fresco (R$ 15) e arroz com brócolis e alho frito (R$ 18). Rabada (R$ 48), boeuf bourguignon de cupim (R$ 48) e risoto de linguiça e tomate cereja (R$ 35) também são opções. Mais informações: @alecrimcozinhaartesanal
Risoto de linguiça e tomate cereja da linha de congelados Alecrim em Casa
Risoto de linguiça e tomate cereja da linha de congelados do Alecrim Crédito: Voilà/Divulgação

BISTRÔ RETOMA ATIVIDADES NA PRAIA DO CANTO

Após passar quase três meses de portas fechadas devido às restrições da pandemia, o Bendito Bistrô retomou suas atividades na Praia do Canto. A volta, no dia 20/06 e somente com delivery, foi marcada pela feijoada da chef Mônica Pimentel. Na semana passada, a casa reabriu para almoço presencial, que será de quarta a sexta, das 11h30 às 16h. As entregas continuam, pelos aplicativos iFood e Uber Eats. Pedidos pelo Whatsapp (27) 99643-9757 ganham desconto de 15%. Mais informações: @benditobistro.  
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