Tortas e sanduíches de cookies são atrações em nova doceria

Cookies estão no topo da lista de queridinhos da quarentena. Para quem se arrisca a fazer o doce, publicamos há poucas semanas uma receita de cookies de chocolate fiéis ao estilo americano, da chef Joelma Celestrini. Já quem prefere os biscoitos prontos e entregues em casa conta com uma nova opção de delivery, a Casinha dos Cookies. A doceria estreou no último dia 14/06, em Morada de Laranjeiras Serra, e trabalha com encomendas por Whatsapp.
Lauane Puppin, responsável pelas receitas, aposta na torta e no sanduíche de cookies como diferencial. A fatia com bastante recheio de Nutella sai por R$ 9 (130g). Entre os seis sabores de sanduíche, destaque para o Red Velvet, com chocolate branco e cream cheese, e para o de cacau com chocolate branco e brigadeiro de café (R$ 6 cada um). Mais informações: @casinhadoscookies.
RESTAURANTE DE PEDRA AZUL LANÇA LINHA DE CONGELADOS
Para aproximar o restaurante Alecrim dos clientes durante o isolamento social, a chef Cecília Cunha investiu em uma linha de pratos congelados. Chamada de Alecrim em Casa, a seleção de entradas, carnes, massas, risotos, acompanhamentos e molhos está disponível para encomendas no Whatsapp (27) 99749-9450. Os pedidos são entregues na Grande Vitória às sextas-feiras.
Provamos as coxas e sobrecoxas de frango confitadas em banha de porco (R$ 35 a porção farta e deliciosa), acompanhadas por creme de milho fresco (R$ 15) e arroz com brócolis e alho frito (R$ 18). Rabada (R$ 48), boeuf bourguignon de cupim (R$ 48) e risoto de linguiça e tomate cereja (R$ 35) também são opções. Mais informações: @alecrimcozinhaartesanal.
BISTRÔ RETOMA ATIVIDADES NA PRAIA DO CANTO
Após passar quase três meses de portas fechadas devido às restrições da pandemia, o Bendito Bistrô retomou suas atividades na Praia do Canto. A volta, no dia 20/06 e somente com delivery, foi marcada pela feijoada da chef Mônica Pimentel. Na semana passada, a casa reabriu para almoço presencial, que será de quarta a sexta, das 11h30 às 16h. As entregas continuam, pelos aplicativos iFood e Uber Eats. Pedidos pelo Whatsapp (27) 99643-9757 ganham desconto de 15%. Mais informações: @benditobistro.
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