Chef de famoso restaurante italiano lança linha de massas artesanais

A chef Cássia Braga, que atuava no extinto Osteria Spiaggia com Sérgio Quaresma, acaba de lançar uma linha artesanal de massas, molhos e sobremesas. A marca ganhou o nome Pasta Spiaggia e já está disponível para delivery em Vitória. No cardápio há sete opções de massas recheadas, com destaque para o tortelli de brie e pera seca, famoso no antigo O Mercador e também no Osteria, e para o recém-criado agnolotti de ricota, uva passa nozes.
Fettuccine e taglioline em versões diversas, com funghi, tinta de lula ou espinafre, por exemplo, também estão na carta, assim como molhos cremosos e à base de tomate para acompanhar as massas. Entre as sobremesas, vale pedir cookies ou a torta folhada de maçã com caramelo e canela. Delivery: (27) 99918-6020 (Whatsapp) ou retirada no local com 10% de desconto. Mais informações: @pasta.spiaggia.
CROQUETAS ESPANHOLAS PARA PEDIR EM CASA
Crocantes por fora e cremosas por dentro, as croquetas espanholas inspiram o chef capixaba Lucas Machado no delivery Croquetas d'Lucca. Sua linha artesanal conta com nove recheios, entre os quais fazem sucesso rabada, frango com gorgonzola e bacon, cupim com pimenta de cheiro e pernil de porco com cerveja preta e mostarda escura (R$ 1,20 cada uma, com frete gratuito a partir de 50 unidades). As croquetas são entregues congeladas. Pedidos: (27) 99704-3625. Mais informações: @croquetasdlucca.
CAIXA JUNINA SOLIDÁRIA É OPÇÃO EM VITÓRIA
Canjicão, cuscuz de tapioca, papa de milho, pé-de-moleque, cocada, torta de pão e hot dog assado são as delícias que compõem a caixa junina da doceria Alfajor da Anita. Feitas sob encomenda, são vendidas em três tamanhos: individual (R$ 45), casal (R$ 85) e família (R$ 150), com entregas às quartas e quintas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Parte da renda das vendas é revertida em cestas básicas e produtos de higiene para projetos sociais. Pedidos: (27) 99529-5013. Mais informações: @alfajordaanita.
CHEF PATRÍCIA PINHO LANÇA KIT DE ARRAIAL EM CASA
A cesta junina assinada pela chef Patrícia Pinho, da doceria Via Gourmet, é uma opção farta para quem quer fazer arraial em casa. O kit vem com oito itens e na lista de escolhas estão tapioca cremosa, banana com merengue, chocolate quente com merengue, cocada cremosa de forno, minibolo vulcão de churros ou de cenoura com brigadeiro, empadão de frango, cachorro-quente assado, torta salgada, brigadeiro maçã do amor e panelinha de palha italiana com paçoca. Quanto: R$ 245. Encomendas: (27) 98151-6505. Mais informações: @viagourmet.
