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Delivery de hambúrguer a R$ 10 estreia em Jardim da Penha

Burger Bae é o novo projeto do chef do Rigonito, Lucas Rigoni. Outro destaque na gastronomia do bairro é a chegada da hamburgueria Best Burger
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 18:06

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 18:06

Sanduíches com hambúrguer do delivery Burger Bae
Hambúrguer do delivery Burger Bae, lançado este mês Crédito: Carolina Peixoto
Reduto tradicional de hamburguerias em Vitória, Jardim da Penha ganhou duas novas este mês. Uma delas vende quatro dos seus cinco hambúrgueres por R$ 10, e o especial do mês a R$ 15. A convite da Burger Bae, provamos o X-Salada (pão, carne, cheddar, alface, tomate e maionese caseira) e o X-Bae (pão, carne, cheddar, cebola caramelizada no shoyu, picles e molho especial). O recheio, bem equilibrado e com carne suculenta e saborosa (111g por padrão), é o ponto alto dos sandubas.     
A hamburgueria pertence ao mesmo proprietário da sanduicheria Rigonito, Lucas Rigoni, e funciona exclusivamente com delivery, em aplicativo próprio, e pedidos para viagem no Whatsapp (27) 3535-1944. A unidade de Vila Velha também atende pelos mesmos app e telefone. Mais informações: @burgebae e @burgerbaevv.  

NOVA HAMBURGUERIA CHEGA À RUA DO CANAL

Cheesebacon da hamburgueria Best Burger, em Jardim da Penha, Vitória
Cheesebacon da nova hamburgueria Best Burger, em Jardim da Penha Crédito: Thiago Sarnaglia
Outra nova opção para os fãs de hambúrguer em Jardim da Penha é a Best Burger, do gastrônomo e expert em cervejas André Diniz. Na ativa desde 2015 de forma itinerante, em eventos e espaços gastronômicos, a hamburgueria passou a ocupar um ponto fixo, na Rua do Canal, com pedidos para viagem e delivery próprio no Whatsapp (27) 99904-9165. No cardápio há quatro opções, desde o hambúrguer (R$ 20,90, com carne de 180g, alface, tomate, cebola e picles) até o double cheeseburger (R$ 32,90, com 360g de carne, queijo prato, tomate, alface, cebola e picles). Mais informações: @bbbestburger.

ES GANHA OBSERVATÓRIO GASTRONÔMICO ONLINE

Moqueca capixaba
Moqueca capixaba Crédito: Senac/Divulgação
Realizar ações de pesquisa e de documentação sobre as cadeias produtivas, os sistemas alimentares e demais temas referentes à comida, aos ingredientes e às cozinhas locais, nos cenários da biodiversidade, da história e dos patrimônios culturais do Espírito Santo. Esse é o objetivo do Observatório do Patrimônio Gastronômico do Nordeste e Espírito Santo (OPANES), canal online recém-lançado pelo Senac e que reúne informações, histórias e receitas de alguns estados do Brasil. Para saber mais sobre o projeto, acesse observatoriogastronomico.senac.br
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