Dicas de caldos, sopas e rámen para curtir no friozinho

Com a queda nas temperaturas a poucos dias do início do inverno no Hemisfério Sul, em 21 de junho, as comidas caudalosas e fumegantes entram em cena. É temporada de São João afinal, e com o adiamento das festas juninas devido à pandemia, a pedida da vez é saborear em casa canjiquinha, péla-égua, caldo verde e vários outros quitutes da época.
A seleção que você confere a seguir inclui também caldos prontos de mandioquinha, de cogumelos, de cenoura com curry e de feijão com couve e farofinha de torresmo, canja, capeletti e até rámen, um ícone japonês. Alguns podem ser comprados quentinhos e outros congelados. A maioria está disponível para delivery na Grande Vitória. Confira!
NO CLIMA DAS FESTAS JUNINAS
A rede de supermercados Carone entrou no clima das festas juninas e incrementou sua rotisseria com caldos e guloseimas típicos da época. Estão à venda nas lojas caldo verde, caldo de aipim com lagarto, caldo de cenoura e baroa com frango e a clássica canjiquinha, com bacon e carne de porco (R$ 35,90 o quilo). Canjicão e papa de milho são as opções de doce (R$ 30,90 o quilo). Mais informações: www.carone.com.br.
BUFÊ COM CALDOS E CANJICAS
Caldos verde e de aipim, canjiquinha, canjica e molho de cachorro-quente são opções fixas na rede de padarias Monte Libano. O verde é oferecido diariamente, também no delivery (R$ 46,90 o quilo), e os demais segunda, quarta e sexta. Delivery: iFood, Shipp e www.padariamontelibano.com.br.
JAPA QUENTE
O rámen, um dos pratos caldosos mais tradicionais do Japão, estreia hoje no delivery do Japa San 2Go. O caldo com massa caseira, ovos cozidos, barriguinha suína, alga e temperos orientais sai em duas versões, a partir de R$ 44. Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3534-4004, iFood e Shipp. Mais informações: @japasan2go.vv.
PÉLA-ÉGUA: UM CLÁSSICO
A Confeitaria Monza acaba de inaugurar seu e-commerce, no www.confeitariamonza.com.br. Nele é possível comprar caldos verde, de feijão e de camarão, além de péla-egua e capeletti, todos os dias. O valor do quilo até as 14h é R$ 27,90, e a partir desse horário é R$ 38. Delivery: (27) 3227-2603, 99765-6937 e iFood.
CAPELETTI DOS BONS
O Empório Bistut's oferece caldos verde; de feijão; de legumes low carb; de baroa; e de abóbora, frango e gengibre (R$ 12/300ml). O capeletti congelado é uma opção para três pessoas (R$ 32), e o caldo de frango para acompanhar a massa sai por R$ 15. Mata da Praia, Vitória. Delivery de segunda a sábado: (27) 99291-2299. Mais informações: @emporiobistuts.
INGREDIENTES ORGÂNICOS
O menu de ultracongelados artesanais do Caçarola, por Bia Delmaestro, inclui cremes de alho-poró (R$ 10,50/250g), de cogumelos orgânicos (R$ 19,50/250g), de abobrinha com hortelã (R$ 9,50/250g) e de cenoura com curry (R$ 9,50/250g). Delivery: www.cacarolacozinha.com.br. Mais informações: @cacarolacozinha.
FEIJÃO, COUVE E TORRESMO
O Bar.bosa aposta em dois caldinhos para a temporada: o de siri (siri refogado com cebola, alho e tomate e finalizado com coentro/R$ 22) e o de feijão (feijão batido acompanhado de couve refogada e farofa de torresmo/R$ 20). República, Vitória. Delivery e take out pelo app Shipp. Mais informações: @bar.bosabar.
CANJA ENTRE AS OPÇÕES
Com 18 opções de caldos e sopas no cardápio, a R$ 15,90 (cada um/400g), a rotisseria Armazém Congelados aposta em sopas detox como batata doce com castanha-do-Pará e cogumelo com alho-poró, além de sopa light de legumes com carne moída e canja funcional de galinha com quinoa. Santa Lúcia, Vitória. Delivery: (27) 98102-2114. Mais informações: @armazem.congelados.