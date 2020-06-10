Canjica com cerveja? Saiba harmonizar a bebida e comidas juninas

Junho é o meu mês favorito. Marca a transição do outono para o inverno (época de tomar cervejas mais alcoólicas e complexas no "friozinho" capixaba) e também é a época das melhores festas do Brasil, as juninas. Quem não adora comida de festa junina, minha gente?

O show de regionalismo com forró, quadrilha, fogueira e trajes caipiras são um marco cultural do nosso país. Mas as comidas típicas… ah! São a melhor parte! Então, bora harmonizar quitutes juninos com boas cervejas? Deixe seu quentão de lado e abra a roda para estilos combinados a cinco comidas que deixam os festejos ainda mais especiais.