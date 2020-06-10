Canjica com cerveja? Saiba harmonizar a bebida e comidas juninas

Junho é o meu mês favorito. Marca a transição do outono para o inverno (época de tomar cervejas mais alcoólicas e complexas no "friozinho" capixaba) e também é a época das melhores festas do Brasil, as juninas. Quem não adora comida de festa junina, minha gente?
O show de regionalismo com forró, quadrilha, fogueira e trajes caipiras são um marco cultural do nosso país. Mas as comidas típicas… ah! São a melhor parte! Então, bora harmonizar quitutes juninos com boas cervejas? Deixe seu quentão de lado e abra a roda para estilos combinados a cinco comidas que deixam os festejos ainda mais especiais.
- MILHO COZIDO OU ASSADO - Chega a manteiga derrete, não é mesmo? Para harmonizar com milho cozido ou assado, é seguro investir em cervejas de trigo alemãs mais claras e leves. As notas cítricas do trigo combinam bem com milho. Recomendo estilos leves e com notas frutadas, como as Kölsch e as Münich Helles.
- PÉLA ÉGUA - Também conhecida como canjiquinha e quirera, é uma iguaria de origem mineira e à base de milho e carne suína, ideal para consumir em dias frios. Na harmonização, uma cerveja com amargor e final secos segura bem a onda da carne de porco e dos temperos dominantes do prato. Invista em uma boa Pale Ale e, se você gostar de amargor presente mas não dominante, em uma Session IPA.
- PÉ-DE-MOLEQUE E PAÇOCA - Dois ícones da doçaria brasileira e que tem a mesma base: o amendoim. Para segurar o dulçor e as notas terrosas da oleaginosa, vá de cervejas maltadas, porém que sejam da família das Lagers, de corpo mais leve. Indico as Bock em um primeiro momento, já que o estilo alemão traz maltes tostados em evidência e notas de chocolate e frutas secas trazem um casamento interessante. Se quiser investir em um teor alcoólico mais elevado, escolha uma Doppelbock.
- BOLO DE AIPIM - Tenho uma memória afetiva muito forte com bolo de aipim, porque é um prato de família. Para mim, a melhor harmonização é um bom café forte. Seguindo essa linha, podemos harmonizar o bolo de aipim com uma Robust Porter que traga notas de café em seus maltes torrados (ou até mesmo que contenham a bebida na receita) ou uma Dry Stout com final seco e notas de torra em evidência.
- CANJICA/MUNGUNZÁ - Milho branco, leite, açúcar, canela, cravo, leite de coco e outros ingredientes de presença compõem esse prato brasileiríssimo. Para harmonizar com tantas camadas de sabor e especiarias, precisamos de cervejas que também entreguem essa complexidade. Para combinar sem medo, invista em duas variações das Stout: a Sweet Stout, que muitas vezes traz lactose na receita, ou a Russian Imperial Stout, mais intensa, licorosa e com corpo bem alto.