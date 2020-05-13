Delivery de cervejas por aplicativo é tendência na quarentena

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A comodidade que os aplicativos de delivery nos trouxe é indiscutível. Nestes tempos modernos, basta abrir o app, selecionar o item desejado, pagar pela compra no próprio celular e receber o produto na porta de casa. Durante a quarentena na pandemia do novo coronavírus , a tecnologia facilita o consumo da bebida sem que seja necessário abrir mão do isolamento social.

No mercado já existem inúmeros aplicativos criados exclusivamente para compra e entrega de cervejas, tanto as comerciais quanto as artesanais. A iniciativa é interessante pois vai de acordo com propagação do consumo local, tornando-se um excelente marketplace para cervejarias, distribuidoras, lojas de bebidas, tap houses e brewpubs.

O cenário capixaba atual pede por iniciativas assim, que já funcionam bem em outros estados. Outra tendência que ganha proporções significativas na cultura craft é a das cervejarias que têm seus próprios aplicativos de delivery, o que facilita, e muito, a exposição dos produtos e a comunicação com os clientes.

Em solo capixaba, uma cervejaria lançou recentemente um app próprio com várias facilidades, entre as quais um clube de vantagens. Conto mais a seguir sobre essa iniciativa e as de outras cervejarias com marketplace em várias regiões do país. Confira!

CERVEJARIAS COM APPS DE DELIVERY PRÓPRIOS

CONVENTO CERVEJARIA

Com vendas voltadas basicamente para bares e restaurantes, a cervejaria capixaba precisou adiantar os projetos de venda direta para o público, com envase em garrafas e pasteurização da cerveja. O empresário Leonardo Leal percebeu a oportunidade de lançar um aplicativo próprio. Pelo app da Convento, o primeiro do segmento no Estado, é possível comprar garrafas de 500 ml de estilos como Pilsen e Session IPA, growlers e também acumular pontos em um programa de fidelidade exclusivo. O aplicativo está disponível para Android e em fase de implementação no IOS.

CERVEJARIA DOGMA

A cervejaria paulistana já conta com aplicativo próprio há algum tempo e disponibiliza por lá cervejas em lata, crowlers, growlers, acessórios, bonés e kits completos. Além disso, tem parceria com uma marca de cachaça e café, oferecendo esses produtos para compra a pronta-entrega. Baixe aqui para Android ou para IOS.

CERVEJARIA EVERBREW

A Baixada Santista conta com o app e delivery próprio da cervejaria, que oferece growlers dos chopes da marca e também cervejas convidadas, de acordo com o cardápio. É possível pedir também os hambúrgueres da casa. Além disso, o app também disponibiliza acessórios e promove cupons de descontos exclusivos. Também é possível comprar e agendar a entrega. Baixe aqui para Android ou para IOS.

APPS DE DELIVERY MULTIMARCAS

DRINKAPP

O aplicativo funciona como plataforma de delivery para diversas marcas de cerveja artesanal, para lojas de conveniência, para distribuidoras e até para lojas de vinho das regiões metropolitanas de Natal-RN e Recife-PE. Recente, porém bem avaliado na App Store, a ferramenta oferece boa variedade de rótulos de cervejas locais, é intuitiva e super fácil de se cadastrar. Dica para os cervejeiros e desenvolvedores do ES ficarem de olho!