5 cervejas boas, baratas e fáceis de achar no supermercado

O período de isolamento social nos limita (e muito) nas práticas rotineiras, e a vontade de beber cerveja parece ter aumentado nestas últimas semanas. Comprar bons exemplares pela internet exige frete e tempo para a entrega (e este pode ser maior devido à pandemia), mas você pode ter boas surpresas nas gôndolas do supermercado ou do mercadinho perto de casa.
Entre as idas escassas ao supermercado (somente em ocasiões necessárias e com todo o cuidado, por favor!), é possível encontrar boas cervejas especiais com preço acessível. Selecionei cinco rótulos que costumo comprar em minhas visitas ao mercado na Grande Vitória e que já encontrei em algumas cidades do interior. De brasileiras a belgas e alemãs, trago abaixo cervejas incríveis. Confira as dicas!
- Hoegaarden Witbier (Bélgica)
- Teor alcoólico: 4,9%
- Faixa de preço: R$ 11
- Um clássico das Witbier, com sabor suave e extremamente refrescante, é uma das cervejas belgas mais populares no mundo. Faz jus ao estilo com a adição de casca de laranja e sementes de coentro em sua receita.
- Besten Tropicana (Session IPA/Brasil)
- Teor alcoólico: 4%
- Faixa de preço: R$ 12
- Com adição de suco de caju e dry hopping do lúpulo americano citra, essa Session IPA traz um aroma de manga verde irresistível e entrega notas de frutas amarelas e verdes. É das que sempre tenho em casa.
- Eisenbahn American IPA (Brasil)
- Teor alcoólico: 6,9%
- Faixa de preço: R$ 5 (355ml)
- Cerveja para quem gosta do frescor e dos aromas de uma boa IPA com pegada americana. Refrescante, de final seco e retrogosto equilibrado, é uma das linhas de frente da Eisenbahn e vem ganhando popularidade desde o seu lançamento.
- Paulaner Hefe-Weißbier Dunkel (Alemanha)
- País: Alemanha
- Teor alcoólico: 5,3%
- Faixa de preço: R$ 17
- Um clássico entre as Dunkels, essa cerveja segue a excelência de qualidade alemã. Não passa pelo processo de pasteurização e possui sabor marcante de malte tostado, notas de caramelo e banana. Sempre uma boa pedida.
- Wäls Trippel (Brasil)
- Teor alcoólico: 9%
- Faixa de preço: R$ 20
- Uma representante honesta de um dos estilos belgas mais queridos pelos cervejeiros do mundo. É rica em sensações de aroma e paladar, com notas condimentadas, de frutas e também de especiarias. Passa pelo processo de refermentação em garrafa.