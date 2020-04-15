5 cervejas boas, baratas e fáceis de achar no supermercado

O período de isolamento social nos limita (e muito) nas práticas rotineiras, e a vontade de beber cerveja parece ter aumentado nestas últimas semanas. Comprar bons exemplares pela internet exige frete e tempo para a entrega (e este pode ser maior devido à pandemia), mas você pode ter boas surpresas nas gôndolas do supermercado ou do mercadinho perto de casa.