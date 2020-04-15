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5 cervejas boas, baratas e fáceis de achar no supermercado

Brasileiras, belgas e alemãs de estilos variados estão nesta seleção de rótulos com bom custo benefício à venda nos mercados de todo o Estado

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 10:00

Públicado em 

15 abr 2020 às 10:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Homem comprando garrafas de cerveja em um supermercado
Crédito:
O período de isolamento social nos limita (e muito) nas práticas rotineiras, e a vontade de beber cerveja parece ter aumentado nestas últimas semanas. Comprar bons exemplares pela internet exige frete e tempo para a entrega (e este pode ser maior devido à pandemia), mas você pode ter boas surpresas nas gôndolas do supermercado ou do mercadinho perto de casa.
Entre as idas escassas ao supermercado (somente em ocasiões necessárias e com todo o cuidado, por favor!), é possível encontrar boas cervejas especiais com preço acessível. Selecionei cinco rótulos que costumo comprar em minhas visitas ao mercado na Grande Vitória e que já encontrei em algumas cidades do interior. De brasileiras a belgas e alemãs, trago abaixo cervejas incríveis. Confira as dicas!

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Cervejas boas e baratas indicadas pela colunista Taynã Feitosa
Crédito:
  • Hoegaarden Witbier (Bélgica)
  • Teor alcoólico: 4,9%
  • Faixa de preço: R$ 11
  • Um clássico das Witbier, com sabor suave e extremamente refrescante, é uma das cervejas belgas mais populares no mundo. Faz jus ao estilo com a adição de casca de laranja e sementes de coentro em sua receita.
Cervejas boas e baratas indicadas pela colunista Taynã Feitosa
Crédito:
  • Besten Tropicana (Session IPA/Brasil)
  • Teor alcoólico: 4%
  • Faixa de preço: R$ 12
  • Com adição de suco de caju e dry hopping do lúpulo americano citra, essa Session IPA traz um aroma de manga verde irresistível e entrega notas de frutas amarelas e verdes. É das que sempre tenho em casa.
Cervejas boas e baratas indicadas pela colunista Taynã Feitosa
Crédito:
  • Eisenbahn American IPA (Brasil)
  • Teor alcoólico: 6,9%
  • Faixa de preço: R$ 5 (355ml)
  • Cerveja para quem gosta do frescor e dos aromas de uma boa IPA com pegada americana. Refrescante, de final seco e retrogosto equilibrado, é uma das linhas de frente da Eisenbahn e vem ganhando popularidade desde o seu lançamento.
Cervejas boas e baratas indicadas pela colunista Taynã Feitosa
Crédito:
  • Paulaner Hefe-Weißbier Dunkel (Alemanha)
  • País: Alemanha
  • Teor alcoólico: 5,3%
  • Faixa de preço: R$ 17
  • Um clássico entre as Dunkels, essa cerveja segue a excelência de qualidade alemã. Não passa pelo processo de pasteurização e possui sabor marcante de malte tostado, notas de caramelo e banana. Sempre uma boa pedida.
Cervejas boas e baratas indicadas pela colunista Taynã Feitosa
Crédito:
  • Wäls Trippel (Brasil)
  • Teor alcoólico: 9%
  • Faixa de preço: R$ 20
  • Uma representante honesta de um dos estilos belgas mais queridos pelos cervejeiros do mundo. É rica em sensações de aroma e paladar, com notas condimentadas, de frutas e também de especiarias. Passa pelo processo de refermentação em garrafa.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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