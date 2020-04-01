10 cervejarias capixabas com delivery para você brindar em casa

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Durante a quarentena para se proteger do coronavírus, pequenos negócios nos mais diversos setores da economia procuram se reinventar. Com as cervejarias não é diferente, pois é preciso manter-se de pé durante a crise e garantir que a nossa bebida favorita não falte, enquanto bares e tap houses operam com restrições para consumo no local.

Felizmente, há inúmeras marcas cervejeiras capixabas apostando no delivery e entregando suas bebidas em casa. Algumas usam o Whatsapp, outras aplicativos de delivery, como iFood e Shipp. Por meio dessas plataformas é possível garantir growlers cheios, com 1 ou 2 litros, e comprar garrafas de variados estilos.

Separei abaixo dez opções de delivery para que você beba boas cervejas locais sem sair de casa e priorize as marcas capixabas, apoiando os pequenos produtores regionais. Aproveite que o movimento #bebalocal nunca foi tão importante e dê o seu apoio, pois ele ajudará, e muito, a nossa economia. A lista é para não ter desculpa: #fiqueemcasa e #bebalocal!

CERVEJARIA ALTEZZA

Produtos: garrafas e growlers de 2L



Pedidos: (28) 99918-5038



Onde entrega: Domingos Martins (incluindo Pedra Azul), Afonso Cláudio, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Castelo



Instagram: @cervejariaaltezza



CERVEJARIA AMBRONELLI

Produtos: growlers (possuem growler de vidro e PET, este gratuito)



Pedidos: iFood



Área de entrega: consulte aplicativo

Instagram: @cervejariaambroneli

CERVEJARIA BIGOS

Produtos: growlers de 1L. Na compra de 2L, o growler é grátis



Estilos de cerveja: APA, IPA, Blonde Ale, Porter, Red Ale, Session IPA e Pilsen



Pedidos: (27) 99612-7942



Onde entrega: Vila Velha (dependendo da região, pode cobrar de taxa de entrega)



Instagram: @cervejariabigos

BUENA VISTA CERVEJARIA

Produtos: caixinha com 6 garrafas de 500ml cada uma (R$ 66)



Estilos de cerveja: Amber Lager e Red Ale



Pedidos: (27) 99944-2019



Onde entrega: Vitória e Vila Velha (entrega gratuita às quartas e sextas).



Instagram: @buenavistacervejaria



CERVEJARIA CASA 107

Produtos: growlers de 1L e 2L



Pedidos: iFood e Shipp



Onde entrega: consulte aplicativos



Instagram: @cervejacasa107



GUN BEER

Produtos: growlers de 1L e barris



Estilos: American Lager, German Sparkling Ale, American Brown Ale e IPA



Pedidos: (27) 99724-6568 (Cícero)



Onde entrega: Vitória (entrega grátis) e toda a Grande Vitória. Outros municípios a combinar



Instagram: @cervejariagunbeer



KINGBIER

Produtos: caixas com 6 garrafas cada uma e o cliente pode escolher entre os rótulos disponíveis



Pedidos: Whatsapp (27) 99226-4206 (Leonardo) e (27) 99870-1514 (Thamyres)



Onde entrega: Grande Vitória, com agendamento e sem cobrança de taxa



Instagram: @kingbier



CERVEJARIA MESTRA

Produtos: growlers de 1L e 2L (com adicional de R$ 5 pelo custo do growler) e barris



Pedidos: Whatsapp (27) 98118-8766 (Gustavo) e (27) 99787-6656 (Victor)



Onde entrega: Grande Vitória



Instagram: @cervejariamestra



SERPENTÁRIO BREWERY

Produtos: garrafas e growlers de 1L e 2L



Pedidos: Whatsapp (27) 99844-4076 (Ana Carolina)



Onde entrega: Vitória e Vila Velha



Instagram: @serpentariobrewery

