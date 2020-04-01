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#bebalocal

10 cervejarias capixabas com delivery para você brindar em casa

Durante a quarentena, marcas de cervejas artesanais do ES investem nas entregas de growlers e garrafas dos mais variados estilos

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 10:00

Públicado em 

01 abr 2020 às 10:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Garrafa e caneca de cerveja
Crédito: Pornsawan/Freepik
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Crédito:
Durante a quarentena para se proteger do coronavírus, pequenos negócios nos mais diversos setores da economia procuram se reinventar. Com as cervejarias não é diferente, pois é preciso manter-se de pé durante a crise e garantir que a nossa bebida favorita não falte, enquanto bares e tap houses operam com restrições para consumo no local. 
Felizmente, há inúmeras marcas cervejeiras capixabas apostando no delivery e entregando suas bebidas em casa. Algumas usam o Whatsapp, outras aplicativos de delivery, como iFood e Shipp. Por meio dessas plataformas é possível garantir growlers cheios, com 1 ou 2 litros, e comprar garrafas de variados estilos. 
Separei abaixo dez opções de delivery para que você beba boas cervejas locais sem sair de casa e priorize as marcas capixabas, apoiando os pequenos produtores regionais. Aproveite que o movimento #bebalocal nunca foi tão importante e dê o seu apoio, pois ele ajudará, e muito, a nossa economia. A lista é para não ter desculpa: #fiqueemcasa e #bebalocal!
  • CERVEJARIA ALTEZZA
  • Produtos: garrafas e growlers de 2L
  • Pedidos: (28) 99918-5038
  • Onde entrega: Domingos Martins (incluindo Pedra Azul), Afonso Cláudio, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Castelo
  • Instagram: @cervejariaaltezza
  • CERVEJARIA AMBRONELLI
  • Produtos: growlers (possuem growler de vidro e PET, este gratuito)
  • Pedidos: iFood 
  • Área de entrega: consulte aplicativo
  • Instagram: @cervejariaambroneli
  • CERVEJARIA BIGOS
  • Produtos: growlers de 1L. Na compra de 2L, o growler é grátis
  • Estilos de cerveja: APA, IPA, Blonde Ale, Porter, Red Ale, Session IPA e Pilsen
  • Pedidos: (27) 99612-7942
  • Onde entrega: Vila Velha (dependendo da região, pode cobrar de taxa de entrega)
  • Instagram: @cervejariabigos
  • BUENA VISTA CERVEJARIA
  • Produtos: caixinha com 6 garrafas de 500ml cada uma (R$ 66)
  • Estilos de cerveja: Amber Lager e Red Ale
  • Pedidos: (27) 99944-2019
  • Onde entrega: Vitória e Vila Velha (entrega gratuita às quartas e sextas).
  • Instagram: @buenavistacervejaria
  • CERVEJARIA CASA 107
  • Produtos: growlers de 1L e 2L
  • Pedidos: iFood e Shipp
  • Onde entrega: consulte aplicativos
  • Instagram: @cervejacasa107 

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  • GUN BEER
  • Produtos: growlers de 1L e barris
  • Estilos: American Lager, German Sparkling Ale, American Brown Ale e IPA
  • Pedidos: (27) 99724-6568 (Cícero)
  • Onde entrega: Vitória (entrega grátis) e toda a Grande Vitória. Outros municípios a combinar
  • Instagram: @cervejariagunbeer
  • KINGBIER
  • Produtos: caixas com 6 garrafas cada uma e o cliente pode escolher entre os rótulos disponíveis
  • Pedidos: Whatsapp (27) 99226-4206 (Leonardo) e (27) 99870-1514 (Thamyres)
  • Onde entrega: Grande Vitória, com agendamento e sem cobrança de taxa
  • Instagram: @kingbier
  • CERVEJARIA MESTRA
  • Produtos: growlers de 1L e 2L (com adicional de R$ 5 pelo custo do growler) e barris
  • Pedidos: Whatsapp (27) 98118-8766 (Gustavo) e (27) 99787-6656 (Victor)
  • Onde entrega: Grande Vitória
  • Instagram: @cervejariamestra
  • SERPENTÁRIO BREWERY
  • Produtos: garrafas e growlers de 1L e 2L
  • Pedidos: Whatsapp (27) 99844-4076 (Ana Carolina)
  • Onde entrega: Vitória e Vila Velha
  • Instagram: @serpentariobrewery
  • TOP BEER/CERVEJARIA ALQUIMISTAS
  • Produtos: garrafas (dos rótulos disponíveis na distribuidora) e growlers de 1L dos chopes da Cervejaria Alquimistas
  • Pedidos: (27) 99609-5978 e (27) 99730-5978
  • Onde entrega: Vitória e Vila Velha (taxa de R$ 12). Demais regiões, frete sob consulta
  • Instagram: @topbeer16

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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