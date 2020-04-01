10 cervejarias capixabas com delivery para você brindar em casa

Durante a quarentena para se proteger do coronavírus, pequenos negócios nos mais diversos setores da economia procuram se reinventar. Com as cervejarias não é diferente, pois é preciso manter-se de pé durante a crise e garantir que a nossa bebida favorita não falte, enquanto bares e tap houses operam com restrições para consumo no local.
Felizmente, há inúmeras marcas cervejeiras capixabas apostando no delivery e entregando suas bebidas em casa. Algumas usam o Whatsapp, outras aplicativos de delivery, como iFood e Shipp. Por meio dessas plataformas é possível garantir growlers cheios, com 1 ou 2 litros, e comprar garrafas de variados estilos.
Separei abaixo dez opções de delivery para que você beba boas cervejas locais sem sair de casa e priorize as marcas capixabas, apoiando os pequenos produtores regionais. Aproveite que o movimento #bebalocal nunca foi tão importante e dê o seu apoio, pois ele ajudará, e muito, a nossa economia. A lista é para não ter desculpa: #fiqueemcasa e #bebalocal!
- CERVEJARIA ALTEZZA
- Produtos: garrafas e growlers de 2L
- Pedidos: (28) 99918-5038
- Onde entrega: Domingos Martins (incluindo Pedra Azul), Afonso Cláudio, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Castelo
- Instagram: @cervejariaaltezza
- CERVEJARIA AMBRONELLI
- Produtos: growlers (possuem growler de vidro e PET, este gratuito)
- Pedidos: iFood
- Área de entrega: consulte aplicativo
- Instagram: @cervejariaambroneli
- CERVEJARIA BIGOS
- Produtos: growlers de 1L. Na compra de 2L, o growler é grátis
- Estilos de cerveja: APA, IPA, Blonde Ale, Porter, Red Ale, Session IPA e Pilsen
- Pedidos: (27) 99612-7942
- Onde entrega: Vila Velha (dependendo da região, pode cobrar de taxa de entrega)
- Instagram: @cervejariabigos
- BUENA VISTA CERVEJARIA
- Produtos: caixinha com 6 garrafas de 500ml cada uma (R$ 66)
- Estilos de cerveja: Amber Lager e Red Ale
- Pedidos: (27) 99944-2019
- Onde entrega: Vitória e Vila Velha (entrega gratuita às quartas e sextas).
- Instagram: @buenavistacervejaria
- CERVEJARIA CASA 107
- Produtos: growlers de 1L e 2L
- Pedidos: iFood e Shipp
- Onde entrega: consulte aplicativos
- Instagram: @cervejacasa107
- GUN BEER
- Produtos: growlers de 1L e barris
- Estilos: American Lager, German Sparkling Ale, American Brown Ale e IPA
- Pedidos: (27) 99724-6568 (Cícero)
- Onde entrega: Vitória (entrega grátis) e toda a Grande Vitória. Outros municípios a combinar
- Instagram: @cervejariagunbeer
- KINGBIER
- Produtos: caixas com 6 garrafas cada uma e o cliente pode escolher entre os rótulos disponíveis
- Pedidos: Whatsapp (27) 99226-4206 (Leonardo) e (27) 99870-1514 (Thamyres)
- Onde entrega: Grande Vitória, com agendamento e sem cobrança de taxa
- Instagram: @kingbier
- CERVEJARIA MESTRA
- Produtos: growlers de 1L e 2L (com adicional de R$ 5 pelo custo do growler) e barris
- Pedidos: Whatsapp (27) 98118-8766 (Gustavo) e (27) 99787-6656 (Victor)
- Onde entrega: Grande Vitória
- Instagram: @cervejariamestra
- SERPENTÁRIO BREWERY
- Produtos: garrafas e growlers de 1L e 2L
- Pedidos: Whatsapp (27) 99844-4076 (Ana Carolina)
- Onde entrega: Vitória e Vila Velha
- Instagram: @serpentariobrewery
- TOP BEER/CERVEJARIA ALQUIMISTAS
- Produtos: garrafas (dos rótulos disponíveis na distribuidora) e growlers de 1L dos chopes da Cervejaria Alquimistas
- Pedidos: (27) 99609-5978 e (27) 99730-5978
- Onde entrega: Vitória e Vila Velha (taxa de R$ 12). Demais regiões, frete sob consulta
- Instagram: @topbeer16