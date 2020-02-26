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Bebeu cerveja demais? Veja dicas de como evitar ou curar ressaca

Com a experiência de cervejeira que sou, trago alguns truques e experiências para lhe ajudar a se recuperar da bebedeira

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 10:00

Públicado em 

26 fev 2020 às 10:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja é diuréticas e provoca desidratação em quem passa do ponto Crédito: Get Angel Studios
Um dos ensinamentos da cultura cervejeira é beber menos para beber melhor. Ou seja: em menos quantidade e com mais qualidade. Mas como para alguns foliões o carnaval ainda não acabou e segue até o fim de semana, trago, nesta Quarta-feira de Cinzas, dicas preciosas e atemporais para quem quer aprender a lidar melhor com a ressaca depois de exagerar na cerveja. 
O maior causador dos sintomas clássicos da ressaca é a desidratação. Bebidas alcoólicas e, em especial, nossa querida cerveja, são diuréticas e provocam desidratação em quem passa do ponto. A ressaca, em resumo, é uma reação a uma intoxicação do nosso organismo, já que ele ficou por horas trabalhando (e muito!), processando todo o álcool que você consumiu.
Para evitar a desidratação, vale a máxima do "1 copo de água para cada copo de cerveja". É importante manter-se hidratado durante e depois o consumo de bebidas alcoólicas em geral. Inclusive, essa dica é boa caso você esteja fazendo degustação de cervejas, por exemplo: a água, nesse caso, além de hidratar, vai ajudar a limpar o seu paladar.

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PROTEÍNAS SÃO MINHAS AMIGAS

Um dica preciosa e completamente pessoal é comer proteínas enquanto consome álcool. Aqui falo como sommelière que sofre de gastrite: nunca beba de barriga vazia. Para algumas pessoas, como eu, o consumo exagerado de alimentos gordurosos e carboidratos pode fazer mal. Por isso, o que sempre faço é me jogar nas carnes e nos alimentos mais magros. Funciona para mim, pode ser que dê certo para você também.
Veja outras dicas preciosas para prevenir ou superar a tão temida ressaca:

PARA EVITAR

  • Beber água: reforço porque é a melhor dica. Hidrate-se e siga firme bebendo água. Um por um é a fórmula mágica.
  • Coma, mas evite alimentos gordurosos. É o que eu já falei acima: é muita coisa complexa para o nosso corpo processar.
  • Evite também misturar grandes quantidades de cervejas diferentes. É a mesma lógica: muita complexidade para o nosso organismo lidar.

PARA CURAR

  • Beba mais água: é recomendável beber antes de dormir e assim que acordar. 
  • Cafeína e chás estimulantes: vão te ajudar a reanimar. Eu não sou ninguém se não tiver o meu café!
  • Antiácidos e desintoxicantes: esses medicamentos ajudam e muito quem está com estômago e fígado irritados.
  • Vitaminas: a vitamina C é uma aliada nesses casos. Invista em sucos ou até mesmo em pastilhas efervescentes para repor a substância.
Acompanhe a colunista também no Instagram.

Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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