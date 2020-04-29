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Confira 5 dicas de sites com cervejas artesanais em promoção

Com o e-commerce a todo vapor na quarentena, lojas on-line especializadas na bebida estão oferecendo descontos de até 50% e frete grátis para alguns rótulos

Públicado em 

29 abr 2020 às 15:30
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Caneca com cerveja
Crédito: Pornsawan/Freepik
Mesmo com o distanciamento social durante a pandemia, não é preciso sair de casa para consumir bons exemplares da nossa bebida favorita. Já sugeri cervejas especiais de bom custo-benefício à venda em supermercados, mas com o e-commerce a todo vapor na quarentena, comprar cervejas artesanais pela internet ficou ainda melhor. Nas lojas on-line temos acesso a uma ampla variedade de rótulos do mundo inteiro e muitos sites estão com descontos e promoções.
Diversos sites brasileiros especializados na bebida têm caprichado nas ofertas. Muitos deles oferecem cervejas raras ou de regiões específicas do planeta, em alguns casos com frete grátis. Separei cinco sugestões de lojas virtuais para você comprar e curtir sua cerveja no conforto do lar. Bora conferir?

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1 - CLUBE DO MALTE

  • O tradicional e-commerce de cervejas chama atenção pela variedade de rótulos disponíveis e também pelo seu clube de assinatura. No último ano, a marca comprou o Beer.com.br e agregou rótulos do portfólio da antiga marca à sua vitrine. 
  • Fique de olho: neste mês de abril, o site está com uma promoção de cervejas do estilo Saison da cervejaria Morada, com ingredientes brasileiros, para quem assinar o clube. 
  • Site: www.clubedomalte.com.br

2 - THE BEER PLANET

  • O site conta com vários rótulos incríveis de países como Estados Unidos, Alemanha e Escócia. Também funciona como clube de assinatura e se destaca por oferecer um conteúdo cervejeiro bem legal voltado para entusiastas e até especialistas em cervejas. 
  • Fique de olho: a loja possui uma curadoria muito bacana e tem cervejas à venda com até 50% de desconto.
  • Site: www.thebeerplanet.com.br

3 - MERCADO BEER

  • O site capixaba Mercado Beer possui loja física na Praia do Canto, em Vitória. Enquanto não podemos comprar presencialmente, é possível encontrar rótulos bem diferentes pelo site. 
  • Fique de olho: a loja trabalha com cervejas menos mainstream, tem muita exclusividade e preza por bons rótulos brasileiros e mundiais em seu portfólio.
  • Site: www.mercadobeer.com

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4 - BEER SHOP

  • Além de rótulos diferenciados, também é possível comprar na loja diversos acessórios cervejeiros, como camisas, bonés, ecobags, livros, cadernos e até roupas de bebê.
  • Fique de olho: o site está com promoções bacanas nesta quarentena, como frete grátis e 30% de desconto em cervejas em lata.
  • Site: www.beershop.com.br 

5 - EMPÓRIO DA CERVEJA

  • O e-commerce é conhecido por trabalhar com cervejarias mainstream e também por apoiar microcervejarias nacionais. 
  • Fique de olho: o site oferece promoções variadas e está com até 25% de desconto em rótulos selecionados. Destaque para os kits de cervejarias como Roleta Russa e Goose Island em oferta exclusiva por lá.
  • Site: www.emporiodacerveja.com.br

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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