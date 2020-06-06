Festa junina: confira 3 receitas de comidas típicas de São João

Sente saudades de um bom "arraiá"? Pois mesmo sem as festas juninas tradicionais devido à pandemia, não dá para ficar passando vontade das guloseimas de São João. E se a sua ideia é preparar algo em casa, aqui vão três receitas práticas de dar água na boca: pudim, pavê e cupcake salgado. Confira!
PAVÊ DE AMENDOIM
Rendimento: 20 fatias
Tempo de preparo: 4h20 (incluso o tempo em geladeira)
Nível: fácil
Tempo de preparo: 4h20 (incluso o tempo em geladeira)
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 pacotes de biscoito maizena (200g)
- 400g de amendoim torrado e moído sem sal (reserve 100g do amendoim para decorar e finalizar)
- Creme:
- 2 latas de leite condensado
- 400ml de leite (reserve 100ml para umedecer os biscoitos)
- 2 gemas peneiradas
- 200g de creme de leite
MODO DE PREPARO:
- Creme: em uma panela média, junte o leite condensado, 300ml de leite e as gemas peneiradas. Misture bem e leve ao fogo baixo até obter um creme espesso. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e 300g de amendoim triturado. Deixe esfriar.
- Montagem: em um refratário, comece colocando uma camada de creme e em seguida os biscoitos umedecidos em leite. Vá alternando as camadas. Finalize com uma camada de creme e mais o amendoim reservado. Leve à geladeira por no mínimo quatro horas. Se preferir, prepare de véspera.
BOLO-PUDIM DE MILHO VERDE
Rendimento: 18 fatias
Tempo de preparo: 1h20min
Nível: fácil
Tempo de preparo: 1h20min
Nível: fácil
INGREDIENTES
- Bolo:
- 1 pacote de mistura para bolo de fubá (400g)
- Pudim:
- 50g de queijo parmesão (do tipo formaggio)
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de leite
- 3 ovos
- 2 latas de milho verde (escorra a água)
- Caramelo para untar a forma:
- 1 xícara (chá) de açúcar
MODO DE PREPARO:
- Bolo: prepare a mistura para bolo conforme as instruções da embalagem. Caramelo para untar a forma: em uma forma grande de furo central, coloque o açúcar e derreta em fogo baixo até caramelizar. Reserve e utilize quando esfriar.
- Pudim: em um liquidificador, junte o leite condensado, o leite, os ovos, o milho e o queijo ralado. Bata até ficar homogêneo. Reserve.
- Montagem: acrescente, na forma caramelizada, a massa de bolo e, por cima dessa massa, adicione aos poucos o pudim de milho verde. Pré-aqueça o forno por 10 minutos (de 180ºC a 200ºC) e leve para assar em banho-maria, por cerca de 40 minutos. Depois desse tempo, espete um palito. Se ele sair limpo o bolo está pronto. Deixe esfriar e leve para geladeira por pelo menos três horas. Desenforme morno e sirva gelado ou em temperatura ambiente.
CUPCAKE DE CACHORRO-QUENTE
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de leite
- 3 ovos
- ½ xícara (chá) de azeite extravirgem
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 4 salsichas pré-cozidas cortadas em três partes iguais
- 50g de queijo parmesão (formaggio)
- Vinagrete para decorar (opcional)
MODO DE PREPARO:
- Aqueça o forno a 200°C.
- Em um liquidificador, junte o leite, os ovos, o azeite e o sal. Bata até ficar homogêneo.
- Acrescente aos poucos a farinha. Desligue o liquidificador, adicione o fermento e misture bem.
- Unte 12 forminhas de cupcake e, com o auxílio de uma concha, preencha cada uma com a massa um pouco acima da metade.
- Adicione a salsicha cortada em cada cupcake, bem no centro, deixando a ponta superior da salsicha para fora da massa.
- Asse em forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 20 minutos ou até espetar um palito e ele sair seco. Decore com o queijo ralado e o vinagrete. Sirva quente ou frio.
- Dica: se preferir, no lugar do vinagrete, decore os cupcakes com purê de batatas, queijo parmesão misturado com batata palha e sirva com catchup e mostarda à parte.
Receitas cedidas pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.