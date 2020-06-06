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Festa junina: confira 3 receitas de comidas típicas de São João

Pavê de amendoim, bolo-pudim de milho verde e cupcake de cachorro-quente resgatam sabores tradicionais do 'arraiá'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 09:01

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 09:01

Pavê de amendoim
Pavê de amendoim Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia/Divulgação
Sente saudades de um bom "arraiá"? Pois mesmo sem as festas juninas tradicionais devido à pandemia, não dá para ficar passando vontade das guloseimas de São João. E se a sua ideia é preparar algo em casa, aqui vão três receitas práticas de dar água na boca: pudim, pavê e cupcake salgado. Confira!

PAVÊ DE AMENDOIM

Rendimento: 20 fatias
Tempo de preparo: 4h20 (incluso o tempo em geladeira)
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 2 pacotes de biscoito maizena (200g)
  • 400g de amendoim torrado e moído sem sal (reserve 100g do amendoim para decorar e finalizar)
  • Creme:
  • 2 latas de leite condensado
  • 400ml de leite (reserve 100ml para umedecer os biscoitos)
  • 2 gemas peneiradas
  • 200g de creme de leite
MODO DE PREPARO: 
  • Creme: em uma panela média, junte o leite condensado, 300ml de leite e as gemas peneiradas. Misture bem e leve ao fogo baixo até obter um creme espesso. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e 300g de amendoim triturado. Deixe esfriar.
  • Montagem: em um refratário, comece colocando uma camada de creme e em seguida os biscoitos umedecidos em leite. Vá alternando as camadas. Finalize com uma camada de creme e mais o amendoim reservado. Leve à geladeira por no mínimo quatro horas. Se preferir, prepare de véspera.

BOLO-PUDIM DE MILHO VERDE 

Rendimento: 18 fatias
Tempo de preparo: 1h20min
Nível: fácil
Pudim de milho
Bolo-pudim de milho verde Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia/Divulgação
INGREDIENTES
  • Bolo:
  • 1 pacote de mistura para bolo de fubá (400g)
  • Pudim:
  • 50g de queijo parmesão (do tipo formaggio)
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de leite
  • 3 ovos
  • 2 latas de milho verde (escorra a água)
  • Caramelo para untar a forma:
  • 1 xícara (chá) de açúcar
MODO DE PREPARO: 
  • Bolo: prepare a mistura para bolo conforme as instruções da embalagem. Caramelo para untar a forma: em uma forma grande de furo central, coloque o açúcar e derreta em fogo baixo até caramelizar. Reserve e utilize quando esfriar.
  • Pudim: em um liquidificador, junte o leite condensado, o leite, os ovos, o milho e o queijo ralado. Bata até ficar homogêneo. Reserve.
  • Montagem: acrescente, na forma caramelizada, a massa de bolo e, por cima dessa massa, adicione aos poucos o pudim de milho verde. Pré-aqueça o forno por 10 minutos (de 180ºC a 200ºC) e leve para assar em banho-maria, por cerca de 40 minutos. Depois desse tempo, espete um palito. Se ele sair limpo o bolo está pronto. Deixe esfriar e leve para geladeira por pelo menos três horas. Desenforme morno e sirva gelado ou em temperatura ambiente.

CUPCAKE DE CACHORRO-QUENTE

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Cupcakes de hot dog
Cupcakes de cachorro-quente Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 3 ovos
  • ½ xícara (chá) de azeite extravirgem
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 4 salsichas pré-cozidas cortadas em três partes iguais
  • 50g de queijo parmesão (formaggio)
  • Vinagrete para decorar (opcional)
MODO DE PREPARO: 
  1. Aqueça o forno a 200°C. 
  2. Em um liquidificador, junte o leite, os ovos, o azeite e o sal. Bata até ficar homogêneo. 
  3. Acrescente aos poucos a farinha. Desligue o liquidificador, adicione o fermento e misture bem. 
  4. Unte 12 forminhas de cupcake e, com o auxílio de uma concha, preencha cada uma com a massa um pouco acima da metade.
  5. Adicione a salsicha cortada em cada cupcake, bem no centro, deixando a ponta superior da salsicha para fora da massa. 
  6. Asse em forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 20 minutos ou até espetar um palito e ele sair seco. Decore com o queijo ralado e o vinagrete. Sirva quente ou frio.
  7. Dica: se preferir, no lugar do vinagrete, decore os cupcakes com purê de batatas, queijo parmesão misturado com batata palha e sirva com catchup e mostarda à parte.
Receitas cedidas pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.

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