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Como fazer tortinhas de caramelo com creme de queijo meia cura

Que tal uma receita de doce com um toque salgado? Ao final do preparo, ele ganha uma casquinha de açúcar (a mesma do crème brûlée)
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

06 jun 2021 às 07:45

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 07:45

Tortinha de caramelo com creme de queijo meia cura
A receita rende oito porções e fica pronta em 40 minutos Crédito: Tirolez/Divulgação
Uma receita de doce que combina queijo e caramelo, dois alimentos deliciosos, só pode dar muito certo, não acha? Se concorda, não deixe de provar a tortinha que mostraremos a seguir. Ela contém queijo meia cura no recheio e é finalizada com uma sedutora casquinha de açúcar queimado - aquela que caracteriza o crème brûlée. 

TORTINHA DE CARAMELO COM CREME DE QUEIJO MEIA CURA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Massa
  • 125g de farinha de trigo
  • 75g de manteiga sem sal gelada
  • ½ ovo
  • 50g de açúcar
  • Caramelo
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 xícara de creme de leite fresco 
  • Creme de queijo
  • 1 ½ xícara de queijo meia cura ralado
  • ¼ xícara de creme de leite fresco 
  • Açúcar demerara para finalizar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno 180°C. 
  2. Massa: junte todos os ingredientes em uma tigela e misture até obter uma massa homogênea que desgrude das mãos.
  3. Separe oito forminhas de tortas individuais e abra a massa com as mãos em cada uma delas. 
  4. Coloque papel-manteiga no centro de cada massa para fazer o formato e leve as tortinhas para assar por 13 minutos.
  5. Retire-as do forno, descarte os pedaços de papel-manteiga e deixe esfriar.
  6. Caramelo: derreta o açúcar em uma panela até virar caramelo, junte o creme de leite e cozinhe até o caramelo dissolver por completo e começar a engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.
  7. Creme de queijo: leve o creme de leite para ferver com o queijo meia cura. Quando este começar a derreter e formar um creme, desligue e reserve. A textura desse creme é mais áspera.
  8. Montagem: depois que tudo estiver frio, recheie as tortas, primeiramente com o caramelo e depois com o creme de queijo.
  9. Coloque o açúcar demerara por cima e queime com um maçarico para caramelizar.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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