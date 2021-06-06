Como fazer tortinhas de caramelo com creme de queijo meia cura

Preaqueça o forno 180°C.

Massa: junte todos os ingredientes em uma tigela e misture até obter uma massa homogênea que desgrude das mãos.

Separe oito forminhas de tortas individuais e abra a massa com as mãos em cada uma delas.

Coloque papel-manteiga no centro de cada massa para fazer o formato e leve as tortinhas para assar por 13 minutos.



Retire-as do forno, descarte os pedaços de papel-manteiga e deixe esfriar.



Caramelo: derreta o açúcar em uma panela até virar caramelo, junte o creme de leite e cozinhe até o caramelo dissolver por completo e começar a engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.



Creme de queijo: leve o creme de leite para ferver com o queijo meia cura. Quando este começar a derreter e formar um creme, desligue e reserve. A textura desse creme é mais áspera.



Montagem: depois que tudo estiver frio, recheie as tortas, primeiramente com o caramelo e depois com o creme de queijo.

