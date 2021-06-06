Como fazer tortinhas de caramelo com creme de queijo meia cura

Uma receita de doce que combina queijo e caramelo, dois alimentos deliciosos, só pode dar muito certo, não acha? Se concorda, não deixe de provar a tortinha que mostraremos a seguir. Ela contém queijo meia cura no recheio e é finalizada com uma sedutora casquinha de açúcar queimado - aquela que caracteriza o crème brûlée.
TORTINHA DE CARAMELO COM CREME DE QUEIJO MEIA CURA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- Massa
- 125g de farinha de trigo
- 75g de manteiga sem sal gelada
- ½ ovo
- 50g de açúcar
- Caramelo
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de creme de leite fresco
- Creme de queijo
- 1 ½ xícara de queijo meia cura ralado
- ¼ xícara de creme de leite fresco
- Açúcar demerara para finalizar
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno 180°C.
- Massa: junte todos os ingredientes em uma tigela e misture até obter uma massa homogênea que desgrude das mãos.
- Separe oito forminhas de tortas individuais e abra a massa com as mãos em cada uma delas.
- Coloque papel-manteiga no centro de cada massa para fazer o formato e leve as tortinhas para assar por 13 minutos.
- Retire-as do forno, descarte os pedaços de papel-manteiga e deixe esfriar.
- Caramelo: derreta o açúcar em uma panela até virar caramelo, junte o creme de leite e cozinhe até o caramelo dissolver por completo e começar a engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.
- Creme de queijo: leve o creme de leite para ferver com o queijo meia cura. Quando este começar a derreter e formar um creme, desligue e reserve. A textura desse creme é mais áspera.
- Montagem: depois que tudo estiver frio, recheie as tortas, primeiramente com o caramelo e depois com o creme de queijo.
- Coloque o açúcar demerara por cima e queime com um maçarico para caramelizar.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.