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Sem glúten

Brownie de pimenta e canela com farinha de amêndoas: veja receita

Caprichado no cacau, cheiroso e bem molhadinho, o doce é uma sugestão da chef capixaba radicada nos EUA Anne Lucas

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 07:30

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

30 mai 2021 às 07:30
Brownie de pimenta e canela com farinha de amêndoas da chef Anne Lucas (Aurita's Cake Artistry)
Brownie da chef Anne Lucas leva pimentas ancho e caiena  Crédito: Anne Lucas
Um brownie caprichado no cacau, bem molhadinho, com aroma de especiaria e sabores picantes: é o que propõe, na receita abaixo, a chef capixaba radicada nos EUA Anne Lucas, da Aurita's Cake Artistry. Na preparação, Anne perfuma o doce com pimentas caiena ancho (mexicana, também conhecida como poblano). Ficou com água na boca? Então, bora cozinhar!  

BROWNIE DE PIMENTA E CANELA COM FARINHA DE AMÊNDOAS 

  • INGREDIENTES:
  • 113g de manteiga + 1 colher (chá) para untar
  • 170g de chocolate meio amargo (60% -70%)
  • 112g de farinha de amêndoas
  • 20g de cacau em pó (alcalino)
  • 1 colher (chá) de sal 
  • ¼ colher (chá) de pimenta caiena em pó
  • ¾ colher (chá) de pimenta ancho em pó
  • ¾ colher (chá) de canela em pó
  • ½ colher (chá) de café espresso instantâneo em pó
  • 3 ovos
  • 150g de acúcar 
  • 1 colher (chá) de extrato de baunilha
  • Utensílios:
  • Forma quadrada (20 cm x 20 cm)
  • Papel manteiga 
  • Tesoura
  • Fouet (batedor de arame) ou batedeira
  • 3 bowls
  • 1 refratário de vidro para micro-ondas
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueca o forno a 180°C.
  2. Prepare a forma untando com manteiga e, em seguida, forrando o fundo (e duas das laterais) com uma folha de papel manteiga. Deixe-a longa o suficiente para formar alças dos dois lados, de forma que você consiga desenformar o brownie inteiro de maneira firme e sem acidentes, pois a massa ficará bem úmida. Cubra as outras duas laterais com tiras de papel manteiga.
  3. Peneire o cacau, o espresso, as pimentas, o fermento e a canela e misture com a farinha de amêndoas em um bowl. Reserve.
  4. Derreta a manteiga no micro-ondas e reserve. 
  5. Derreta o chocolate no micro-ondas de 15 em 15 segundos, mexendo sempre para não queimar. 
  6. Junte o chocolate derretido à manteiga e reserve.
  7. Em outro recipiente, junte o açúcar, os ovos e a baunilha e mistura até obter uma massa homogênea e lisa. Acrescente a mistura de chocolate e manteiga já frios.
  8. Junte os ingredientes úmidos aos ingredientes secos, misturando até ficar homogêneo.
  9. Coloque a massa na forma untada e forrada e leve ao centro do forno, deixando assar por 25/30 minutos.
  10. Apesar de o brownie parecer mole no centro, espete um palito de dente para testar o ponto: ele deve sair úmido, mas não molhado. 
  11. Deixe esfriar e desenforme puxando delicadamente pelas alças laterais. Corte em nove quadrados iguais.
  12.  Antes de servir, você pode polvilhar com uma peneira açúcar de confeiteiro ou cacau em pó. Outra ideia é decorar com flores comestíveis secas ou flor de sal.

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