Brownie de pimenta e canela com farinha de amêndoas: veja receita

Um brownie caprichado no cacau, bem molhadinho, com aroma de especiaria e sabores picantes: é o que propõe, na receita abaixo, a chef capixaba radicada nos EUA Anne Lucas, da Aurita's Cake Artistry. Na preparação, Anne perfuma o doce com pimentas caiena ancho (mexicana, também conhecida como poblano). Ficou com água na boca? Então, bora cozinhar!
BROWNIE DE PIMENTA E CANELA COM FARINHA DE AMÊNDOAS
- INGREDIENTES:
- 113g de manteiga + 1 colher (chá) para untar
- 170g de chocolate meio amargo (60% -70%)
- 112g de farinha de amêndoas
- 20g de cacau em pó (alcalino)
- 1 colher (chá) de sal
- ¼ colher (chá) de pimenta caiena em pó
- ¾ colher (chá) de pimenta ancho em pó
- ¾ colher (chá) de canela em pó
- ½ colher (chá) de café espresso instantâneo em pó
- 3 ovos
- 150g de acúcar
- 1 colher (chá) de extrato de baunilha
- Utensílios:
- Forma quadrada (20 cm x 20 cm)
- Papel manteiga
- Tesoura
- Fouet (batedor de arame) ou batedeira
- 3 bowls
- 1 refratário de vidro para micro-ondas
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueca o forno a 180°C.
- Prepare a forma untando com manteiga e, em seguida, forrando o fundo (e duas das laterais) com uma folha de papel manteiga. Deixe-a longa o suficiente para formar alças dos dois lados, de forma que você consiga desenformar o brownie inteiro de maneira firme e sem acidentes, pois a massa ficará bem úmida. Cubra as outras duas laterais com tiras de papel manteiga.
- Peneire o cacau, o espresso, as pimentas, o fermento e a canela e misture com a farinha de amêndoas em um bowl. Reserve.
- Derreta a manteiga no micro-ondas e reserve.
- Derreta o chocolate no micro-ondas de 15 em 15 segundos, mexendo sempre para não queimar.
- Junte o chocolate derretido à manteiga e reserve.
- Em outro recipiente, junte o açúcar, os ovos e a baunilha e mistura até obter uma massa homogênea e lisa. Acrescente a mistura de chocolate e manteiga já frios.
- Junte os ingredientes úmidos aos ingredientes secos, misturando até ficar homogêneo.
- Coloque a massa na forma untada e forrada e leve ao centro do forno, deixando assar por 25/30 minutos.
- Apesar de o brownie parecer mole no centro, espete um palito de dente para testar o ponto: ele deve sair úmido, mas não molhado.
- Deixe esfriar e desenforme puxando delicadamente pelas alças laterais. Corte em nove quadrados iguais.
- Antes de servir, você pode polvilhar com uma peneira açúcar de confeiteiro ou cacau em pó. Outra ideia é decorar com flores comestíveis secas ou flor de sal.