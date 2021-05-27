Restaurante egípcio é nova opção de delivery em Vitória

Shawarmas de frango e de carne bovina no Egípcio Restaurante Crédito: Gisele Ramos

A comida de rua tradicional do Egito ganhou, há pouco mais de um mês, lugar entre as opções de delivery em Vitória. Para provar alguns ícones culinários daquele país, preparados por um cozinheiro nativo do Cairo, é só procurar pelo Egípcio Restaurante ( @egipciorestaurante ) no aplicativo iFood - e muito em breve também no Shipp.

No cardápio, há seis opções salgadas e duas de sanduíche doce - uma delas é o de halawa (R$ 8), popular sobremesa egípcia à base de gergelim. A Hawawshi, torta de carne com massa fininha e recheio bem temperado, é a atual campeã de pedidos (R$ 17), e o sanduíche de fígado (R$ 13), servido no pão doce, também tem feito sucesso.

Egípcio Restaurante

O shawarma egípcio, que tem picles no recheio, sai em duas versões: frango e boi (a partir de R$ 16). Além desse clássico sanduíche árabe recheado com carne assada em espeto giratório e enrolado em pão sírio, uma pedida para fãs de carne é o kofta, que leva ainda salsa e molho de tahine (R$ 16).

O chef e sócio, Hazem Elbaz, pretende lançar, em breve, um bufê para eventos, que incluirá pratos mais elaborados da cozinha egípcia. Elbaz é engenheiro civil e veio do Cairo para Vitória há pouco mais de um ano, estagiar em uma empresa na Capital. Aqui conheceu a fotógrafa cachoeirense Gisele Ramos, e juntos abriram o Egípcio - que tem nos planos futuros uma loja física.

MENU DEGUSTAÇÃO DA ESTAÇÃO

A cada estação, o Soeta ( @soetarestaurante ) lança um menu degustação inédito. A mais nova criação dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón é o Menu de Outono, que estreia nesta quinta-feira (27) com seis etapas, da entrada à sobremesa. O valor do jantar é R$ 138 por pessoa e não inclui bebidas e taxa de serviço. As reservas já podem ser feitas pelo (27) 98875-1032.

Pão na chapa com cappuccino: sobremesa do Menu de Outono do Soeta Crédito: Soeta/Divulgação

O pão na chapa com cappuccino é a sobremesa do menu, que começa por salada de peixe defumado, mexerica, muçarela de búfala e capuchinha e segue com taco de frango agridoce; camarão em caldo de tucupi, espaguete de palmito e folhas de jambu (Tacaramen); lasanha de frutos do mar; e cupim, tutano e cogumelo. Av. Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória.

Menu de Outono do Soeta

VINHOS CHARDONNAY EM OFERTA

Nesta quinta, 27 de maio, é comemorado o Dia da Chardonnay, a rainha das uvas brancas. Para marcar a data, a Wine está oferecendo descontos a partir de 44% em vinhos elaborados com essa casta. As ofertas da Chardonnay Week são válidas até 30 de maio no e-commerce wine.com.br, em compras pelo aplicativo Wine Vinhos e nas lojas físicas.

Para sócios do clube de assinatura, os descontos podem chegar a 53%. Entre os destaques estão o Marquês De Casa Concha Chardonnay 2018, que obteve 93 pontos no Guia Descorchados; o Chono Valle De Itata Single Vineyard Chardonnay 2019, e o Seremos Chardonnay 2020. Clique aqui para conferir todos os rótulos.