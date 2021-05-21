Conheça 8 vinhos de Portugal que são campeões de venda no ES

Vinho da região do Alentejo com

taninos suaves e perfeitos para acompanhar pratos de carne e queijos . Passa por

um estágio curto em barricas de carvalho francês, o que é bastante notável no paladar. Seus

aromas são de frutas vermelhas bem maduras. De corpo médio,

surpreende no paladar. Quanto: R$ 63,90 no supermercado São José. (27) 3324-2355.