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Smoothies, trudel, hambúrguer: as novidades da semana na gastronomia

Saiba mais sobre a doceria Royal Strudel e fique por dentro dos lançamentos da Espírito Cacau, da Amor com Açúcar e da Bento Açougueria

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:34

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:34
Smoothies da Espírito Cacau
Smoothies de chocolate e de doce de leite: lançamento em Vitória Crédito: Espírito Cacau/Divulgação
Aberta há poucos meses no Bairro República, a primeira franquia licenciada da chocolateria Espírito Cacau (@espiritocacaumatadapraia) lançou esta semana dois sabores de smoothie, sem lactose ou adição de açúcar. As bebidas foram desenvolvidas pela proprietária da loja e nutricionista, Adriana Nespoli, com base de banana e whey protein.    
Tanto a de chocolate 70% cacau zero açúcar como a de doce de leite caseiro, também sem açúcar e sem lactose, custam R$ 20 e podem ser pedidas para delivery no (27) 99633-4914 (consulte bairros). A Espírito Cacau Mata da Praia funciona das 10h às 19h30 de segunda a sábado e das 13h às 19h aos domingos. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630. 

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DOCE DE ORIGEM ROMENA

Criada em Gramado-RS, a franquia Royal Trudel (@royatrudel) inaugurou neste mês sua primeira loja no Estado. A marca é especializada em trudel, uma guloseima típica da Romênia feita com massa de pão doce assada no espeto com açúcar e canela. A unidade capixaba fica no Shopping Vitória, em frente à Centauro, e oferece diversos tipos de recheios e complementos. 
Trudel da franquia Royal Trudel
O trudel é a especialidade de uma nova doceria inaugurada no Estado  Crédito: Royal Trudel/Divulgação
Ao personalizar o trudel, o cliente pode escolher entre os sabores tradicional, doce de leite, chocolate meio amargo, chocolate branco e Nutella (a partir de R$ 9,50 cada um). Na seção de sugestões há Banoffee, Beijinho, Camafeu (de chocolate branco com nozes), Negresco Invertido e Fondue Gelado (a partir de R$ 14 a unidade).

BRIGADEIRO COM CALDA DE CONHAQUE

Entre as novidades da chef Andrea Valverde na confeitaria Amor com Açúcar (@amorcomacucarpatisserie) destaca-se o bolo de brigadeiro com calda de conhaque flambado. A massa é de chocolate 70% cacau, e as camadas de brigadeiro ao leite e de brigadeiro meio amargo. Quanto: R$ 16 a fatia ou R$ 180 o bolo inteiro, para 20 pessoas, com decoração festiva. Encomendas: (27) 99688-9981.
Bolo de brigadeiro com calda de conhaque da Amor com Açúcar
Bolo de brigadeiro com calda de conhaque da Amor com Açúcar   Crédito: Andrea Valverde

SANDUBA CAIPIRA NA PARRILHA

Na casa de carnes Bento Açougueria (@bentoacougueria), um novo sanduíche tem conquistado a clientela. É o Bento Caipira, feito com pão brioche, hambúrguer de linguiça artesanal (160g) assado na parrilha, bacon, queijo coalho, tomate e cebola roxa (a partir de R$ 27,90). O lanche também está disponível para entrega, com pedidos pelo (27) 99766-0060, iFood ou Shipp.     
Bento Caipira, sanduíche da Bento Açougueria, em Vitória
Bento Caipira, com hambúrguer de linguiça, é lançamento em Vitória Crédito: Bento Açougueria/Divulgação
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

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