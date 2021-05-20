Smoothies, trudel, hambúrguer: as novidades da semana na gastronomia

Aberta há poucos meses no Bairro República, a primeira franquia licenciada da chocolateria Espírito Cacau (@espiritocacaumatadapraia) lançou esta semana dois sabores de smoothie, sem lactose ou adição de açúcar. As bebidas foram desenvolvidas pela proprietária da loja e nutricionista, Adriana Nespoli, com base de banana e whey protein.
Tanto a de chocolate 70% cacau zero açúcar como a de doce de leite caseiro, também sem açúcar e sem lactose, custam R$ 20 e podem ser pedidas para delivery no (27) 99633-4914 (consulte bairros). A Espírito Cacau Mata da Praia funciona das 10h às 19h30 de segunda a sábado e das 13h às 19h aos domingos. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630.
DOCE DE ORIGEM ROMENA
Criada em Gramado-RS, a franquia Royal Trudel (@royatrudel) inaugurou neste mês sua primeira loja no Estado. A marca é especializada em trudel, uma guloseima típica da Romênia feita com massa de pão doce assada no espeto com açúcar e canela. A unidade capixaba fica no Shopping Vitória, em frente à Centauro, e oferece diversos tipos de recheios e complementos.
Ao personalizar o trudel, o cliente pode escolher entre os sabores tradicional, doce de leite, chocolate meio amargo, chocolate branco e Nutella (a partir de R$ 9,50 cada um). Na seção de sugestões há Banoffee, Beijinho, Camafeu (de chocolate branco com nozes), Negresco Invertido e Fondue Gelado (a partir de R$ 14 a unidade).
BRIGADEIRO COM CALDA DE CONHAQUE
Entre as novidades da chef Andrea Valverde na confeitaria Amor com Açúcar (@amorcomacucarpatisserie) destaca-se o bolo de brigadeiro com calda de conhaque flambado. A massa é de chocolate 70% cacau, e as camadas de brigadeiro ao leite e de brigadeiro meio amargo. Quanto: R$ 16 a fatia ou R$ 180 o bolo inteiro, para 20 pessoas, com decoração festiva. Encomendas: (27) 99688-9981.
SANDUBA CAIPIRA NA PARRILHA
Na casa de carnes Bento Açougueria (@bentoacougueria), um novo sanduíche tem conquistado a clientela. É o Bento Caipira, feito com pão brioche, hambúrguer de linguiça artesanal (160g) assado na parrilha, bacon, queijo coalho, tomate e cebola roxa (a partir de R$ 27,90). O lanche também está disponível para entrega, com pedidos pelo (27) 99766-0060, iFood ou Shipp.
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