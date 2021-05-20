Smoothies, trudel, hambúrguer: as novidades da semana na gastronomia

Tanto a de chocolate 70% cacau zero açúcar como a de doce de leite caseiro, também sem açúcar e sem lactose, custam R$ 20 e podem ser pedidas para delivery no (27) 99633-4914 (consulte bairros). A Espírito Cacau Mata da Praia funciona das 10h às 19h30 de segunda a sábado e das 13h às 19h aos domingos. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630.