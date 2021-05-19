Vapt-vupt

Paçoca cremosa com biscoito Maria é fácil e rápida de fazer

Está com vontade de comer doce? Veja uma receita deliciosa de sobremesa que só leva 20 minutos para ficar pronta

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 16:17

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

19 mai 2021 às 16:17
Paçoca cremosa com biscoito Maria
Uma dica é servir a paçoca cremosa em copinhos Crédito: Ara Fotografia
Vai uma paçoquinha aí? Entramos no clima das festas juninas para trazer uma receita de dar água na boca, e o que é melhor, super rápida e fácil de fazer. Então, separe o amendoim, o leite condensado, o creme de leite e o biscoito porque esse doce é um arraso!

PAÇOCA CREMOSA COM BISCOITO MARIA

Rendimento: 15 copinhos
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 lata de leite condensado
  • ½ xícara (chá) de amendoim sem pele, torrado e picado grosseiramente (50g)
  • 1 embalagem de creme de leite (200g)
  • 1/3 de embalagem de biscoito Maria triturado (133g)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque o leite condensado, junte o amendoim e leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até engrossar.
  2. Desligue o fogo, misture o creme de leite, junte o biscoito triturado e mexa bem. 
  3. Espere amornar e porcione em copinhos para servir.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas

