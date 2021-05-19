Paçoca cremosa com biscoito Maria é fácil e rápida de fazer

Vai uma paçoquinha aí? Entramos no clima das festas juninas para trazer uma receita de dar água na boca, e o que é melhor, super rápida e fácil de fazer. Então, separe o amendoim, o leite condensado, o creme de leite e o biscoito porque esse doce é um arraso!
PAÇOCA CREMOSA COM BISCOITO MARIA
Rendimento: 15 copinhos
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- ½ xícara (chá) de amendoim sem pele, torrado e picado grosseiramente (50g)
- 1 embalagem de creme de leite (200g)
- 1/3 de embalagem de biscoito Maria triturado (133g)
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque o leite condensado, junte o amendoim e leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até engrossar.
- Desligue o fogo, misture o creme de leite, junte o biscoito triturado e mexa bem.
- Espere amornar e porcione em copinhos para servir.
Receita cedida pela marca Adria.