Que tal um sorvetão? Veja receita deliciosa e fácil de fazer

Que tal uma sobremesa gelada e bem cremosa para fechar a refeição com chave de ouro? Escolhemos uma sugestão da chef Adriana Gomes feita com sete ingredientes, tendo como base quatro tipos de leite. É o sorvetão caseiro, que também pode ser finalizado com granulado de chocolate. Aí você escolhe entre o tradicional e o de flocos. Os dois são uma delícia!
“Bata a massa em uma batedeira, coloque em uma fôrma de bolo, leve para o freezer e deixe congelando. A sobremesa leva até seis horas de preparo, ou seja, você pode começar a fazer pela manhã e servir no almoço ou começar após o almoço e servir no jantar”, explica Adriana.
SORVETÃO
- INGREDIENTES:
- 250g de chocolate meio amargo derretido
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 1/2 caixinha de creme de leite (300g)
- 100ml de leite semidesnatado
- 1 xícara de leite em pó
- 10g de gelatina incolor dissolvida em 3 colheres (sopa) de água
- 40g de chocolate granulado (opcional)
- MODO DE PREPARO:
- Derreta o chocolate meio amargo e em seguida misture meia caixinha de creme de leite (100g).
- Unte uma forma de bolo (com furo central) com óleo e deposite essa mistura do chocolate com creme de leite no fundo da fôrma. Leve ao freezer.
- Polvilhe a gelatina incolor na água e leve ao micro-ondas para derreter.
- Em uma batedeira, junte o leite condensado, uma caixa de creme de leite, o leite em pó, o leite semidesnatado e a gelatina já dissolvida. Bata por cinco minutos.
- Despeje a mistura sobre a cobertura de chocolate pré-resfriada, acrescente o chocolate granulado, mexa delicadamente e leve novamente ao freezer, deixando lá por seis horas.
