Bom demais

Que tal um sorvetão? Veja receita deliciosa e fácil de fazer

Que tal preparar uma sobremesa gelada e cremosa para fechar a refeição com chave de ouro? Nossa dica é para toda a família

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:02

Evelize Calmon

Sorvetão caseiro
O sorvetão é uma dica da chef Adriana Gomes Crédito: Comunicação sem Fronteiras/Divulgação
Que tal uma sobremesa gelada e bem cremosa para fechar a refeição com chave de ouro? Escolhemos uma sugestão da chef Adriana Gomes feita com sete ingredientes, tendo como base quatro tipos de leite. É o sorvetão caseiro, que também pode ser finalizado com granulado de chocolate. Aí você escolhe entre o tradicional e o de flocos. Os dois são uma delícia!
“Bata a massa em uma batedeira, coloque em uma fôrma de bolo, leve para o freezer e deixe congelando. A sobremesa leva até seis horas de preparo, ou seja, você pode começar a fazer pela manhã e servir no almoço ou começar após o almoço e servir no jantar”, explica Adriana. 

SORVETÃO 

  • INGREDIENTES:
  • 250g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • 1 1/2 caixinha de creme de leite (300g)
  • 100ml de leite semidesnatado 
  • 1 xícara de leite em pó
  • 10g de gelatina incolor dissolvida em 3 colheres (sopa) de água
  • 40g de chocolate granulado (opcional)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Derreta o chocolate meio amargo e em seguida misture meia caixinha de creme de leite (100g). 
  2. Unte uma forma de bolo (com furo central) com óleo e deposite essa mistura do chocolate com creme de leite no fundo da fôrma. Leve ao freezer. 
  3. Polvilhe a gelatina incolor na água e leve ao micro-ondas para derreter. 
  4. Em uma batedeira, junte o leite condensado, uma caixa de creme de leite, o leite em pó, o leite semidesnatado e a gelatina já dissolvida. Bata por cinco minutos. 
  5. Despeje a mistura sobre a cobertura de chocolate pré-resfriada, acrescente o chocolate granulado, mexa delicadamente e leve novamente ao freezer, deixando lá por seis horas.
Veja mais em leia.ag/receitas.

