Origem portuguesa

Pensando na sobremesa? Experimente uma receita de quindão

Se você preferir, pode preparar quindins, mas a versão grande do doce é perfeita para fechar com estilo a refeição do fim de semana

Publicado em 14 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Quindão
Quindão ou quindim? Com a receita abaixo, você pode preparar os dois Crédito: Adria/Divulgação
Gosta de quindim? Se a resposta é sim, não deixe de conferir a receita abaixo, de uma versão avantajada do clássico doce português tão amado pelos brasileiros. O quindão é um clássico das festas juninas, mas pode ser apreciado na sua casa, como sobremesa de um belo almoço. Achou uma boa ideia? Confira o passo-a-passo: 

QUINDÃO

  • INGREDIENTES:
  • 1 embalagem de biscoito do tipo tortinhas (sabor limão)
  • 29 gemas peneiradas
  • 1 ovo inteiro
  • 1 xícara (chá) de coco fresco, ralado
  • Raspas de 1 limão
  • Para a calda:
  • 500g de açúcar
  • ½ colher (sopa) de manteiga ou margarina
  • MODO DE PREPARO:
  1. Leve ao processador o biscoito e bata até obter uma farofa. Reserve.
  2. Agora, prepare a calda: em uma panela média, coloque o açúcar, a água e deixe ferver sem mexer por aproximadamente cinco minutos ou até apurar em ponto de fio fino.
  3. Retire a calda do fogo, deixe amornar e acrescente a margarina ou manteiga, deixando derreter.
  4. Junte as gemas, o ovo inteiro, o coco ralado fresco, a farofa de biscoito, as raspas de limão e mexa delicadamente.
  5. Unte bem uma forma com cone central com manteiga ou margarina e polvilhe açúcar.
  6. Despeje a massa, cubra com papel-alumínio e leve, em banho-maria, ao forno médio preaquecido a 180ºC por 40 minutos.
  7. Retire o papel-alumínio e deixe no forno mais 10 minutos para dourar.
  8. Retire do forno, deixe amornar, desenforme e sirva em seguida.
  9. Dica: caso prefira preparar quindins, faça o mesmo processo, despejando a massa em forminhas individuais de acordo com o tamanho desejado.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.

