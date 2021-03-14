Pensando na sobremesa? Experimente uma receita de quindão

Gosta de quindim? Se a resposta é sim, não deixe de conferir a receita abaixo, de uma versão avantajada do clássico doce português tão amado pelos brasileiros. O quindão é um clássico das festas juninas, mas pode ser apreciado na sua casa, como sobremesa de um belo almoço. Achou uma boa ideia? Confira o passo-a-passo:
QUINDÃO
- INGREDIENTES:
- 1 embalagem de biscoito do tipo tortinhas (sabor limão)
- 29 gemas peneiradas
- 1 ovo inteiro
- 1 xícara (chá) de coco fresco, ralado
- Raspas de 1 limão
- Para a calda:
- 500g de açúcar
- ½ colher (sopa) de manteiga ou margarina
- MODO DE PREPARO:
- Leve ao processador o biscoito e bata até obter uma farofa. Reserve.
- Agora, prepare a calda: em uma panela média, coloque o açúcar, a água e deixe ferver sem mexer por aproximadamente cinco minutos ou até apurar em ponto de fio fino.
- Retire a calda do fogo, deixe amornar e acrescente a margarina ou manteiga, deixando derreter.
- Junte as gemas, o ovo inteiro, o coco ralado fresco, a farofa de biscoito, as raspas de limão e mexa delicadamente.
- Unte bem uma forma com cone central com manteiga ou margarina e polvilhe açúcar.
- Despeje a massa, cubra com papel-alumínio e leve, em banho-maria, ao forno médio preaquecido a 180ºC por 40 minutos.
- Retire o papel-alumínio e deixe no forno mais 10 minutos para dourar.
- Retire do forno, deixe amornar, desenforme e sirva em seguida.
- Dica: caso prefira preparar quindins, faça o mesmo processo, despejando a massa em forminhas individuais de acordo com o tamanho desejado.
Receita cedida pela marca Adria.