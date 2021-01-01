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No micro-ondas

Bolo de caneca com cobertura de chocolate fica pronto em 5 minutos

A receita é perfeita para quem está com pressa e quer um bolinho fresco e chocolatudo para matar a vontade de comer doce
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

01 jan 2021 às 06:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 06:00

Receita de bolo de caneca com cobertura de chocolate
Bolo de caneca é uma opção prática para matar a vontade de comer doce Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
Bateu aquela vontade de comer um bolo doce fresquinho, bem chocolatudo, mas você não quer esperar muito tempo até ficar pronto? Basta ter um micro-ondas por perto e alguns ingredientes básicos para resolver isso rapidinho - em até cinco minutos.
O bolo de caneca da receita abaixo é uma porção individual, mas você pode aumentar as quantidades para servir vários no café da tarde. Fica um charme!   

BOLO DE CANECA COM COBERTURA DE CHOCOLATE

Rendimento: 1 porção
Tempo de preparo: 5 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo 
  • 1 colher (sopa) de chocolate em pó
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 3 colheres (sopa) de leite
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • Meio ovo batido
  • Meia colher (café) de fermento químico em pó
  • Cobertura:
  • 50g de chocolate ao leite picado
  • 50g de creme de leite
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma caneca que possa ir ao micro-ondas, coloque o ovo, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e o leite. Misture bem com a ajuda de um garfo.
  2. Por último, acrescente a farinha de trigojunto com o fermento em pó. Misture bem.
  3. Leve ao micro-ondas por 1 minuto em potência alta e, se precisar, por mais 10 segundos.
  4. Para a cobertura, misture o chocolate ao leite picado com o creme de leite e leve ao micro-ondas por 30 segundos para derreter. Misture bem.
  5. Espalhe sobre o bolo e decore com granulado de chocolate.
Receita cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.

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