Bolo de caneca com cobertura de chocolate fica pronto em 5 minutos

Em uma caneca que possa ir ao micro-ondas, coloque o ovo, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e o leite. Misture bem com a ajuda de um garfo.

Por último, acrescente a farinha de trigojunto com o fermento em pó. Misture bem.



Leve ao micro-ondas por 1 minuto em potência alta e, se precisar, por mais 10 segundos.



Para a cobertura, misture o chocolate ao leite picado com o creme de leite e leve ao micro-ondas por 30 segundos para derreter. Misture bem.

