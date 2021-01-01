Bolo de caneca com cobertura de chocolate fica pronto em 5 minutos

Bateu aquela vontade de comer um bolo doce fresquinho, bem chocolatudo, mas você não quer esperar muito tempo até ficar pronto? Basta ter um micro-ondas por perto e alguns ingredientes básicos para resolver isso rapidinho - em até cinco minutos.
O bolo de caneca da receita abaixo é uma porção individual, mas você pode aumentar as quantidades para servir vários no café da tarde. Fica um charme!
BOLO DE CANECA COM COBERTURA DE CHOCOLATE
Rendimento: 1 porção
Tempo de preparo: 5 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 5 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Massa:
- 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de chocolate em pó
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 3 colheres (sopa) de leite
- 1 colher (sopa) de óleo
- Meio ovo batido
- Meia colher (café) de fermento químico em pó
- Cobertura:
- 50g de chocolate ao leite picado
- 50g de creme de leite
- MODO DE PREPARO:
- Em uma caneca que possa ir ao micro-ondas, coloque o ovo, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e o leite. Misture bem com a ajuda de um garfo.
- Por último, acrescente a farinha de trigojunto com o fermento em pó. Misture bem.
- Leve ao micro-ondas por 1 minuto em potência alta e, se precisar, por mais 10 segundos.
- Para a cobertura, misture o chocolate ao leite picado com o creme de leite e leve ao micro-ondas por 30 segundos para derreter. Misture bem.
- Espalhe sobre o bolo e decore com granulado de chocolate.
Receita cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.