Aprenda a fazer bolo de maçã fofinho coberto com queijo cremoso

Bolo de maçã com queijo cremoso: simples, mas tem seus segredinhos Crédito: Ara Fotografia

Se você já fez bolo alguma vez na vida, com certeza em algum momento a massa solou. Chato, né? Pois saiba que preparar um bolinho para o café pode parecer fácil, mas para deixá-lo perfeito, fofíssimo a ponto de desmanchar na boca, é preciso seguir algumas orientações.

A primeira delas é: antes de começar, organize os ingredientes. Minutos antes, retire da geladeira os produtos que vai usar, pois é fundamental que eles estejam em temperatura ambiente (a não ser que a receita indique qual ou quais devem ser usados gelados).

Respeite sempre as quantidades de ingredientes indicadas. Nada de apelar para o olhômetro! Você também deve misturar todos os ingredientes do seu bolo com delicadeza. Exemplo: bata a massa na mão, em movimentos circulares, de baixo para cima. Assim, você ajuda a manter nela as bolhas de ar que garantem um bolinho bem aerado e macio.

O fermento é o último ingrediente a ser acrescentado na receita. Chacoalhe o conteúdo para misturar todas as suas propriedades e vá colocando aos poucos, mexendo suavemente.

SEGREDOS DO FORNO

É muito importante preaquecer o forno por cinco minutos antes de começar a assar. Nem pense em abrir a porta antes da hora para checar se está pronto, pois o choque térmico prejudica o crescimento da massa. O mais indicado é esperar o momento em que sobe aquele maravilhoso cheirinho de bolo.

Outra dica: para saber se o bolo já assou, pressione com cuidado as pontas dos dedos no centro da massa. Se ela voltar ao tamanho normal, está pronto. Se afundar, precisa de mais uns minutinhos no forno.

BOLO DE MAÇÃ COM QUEIJO CREMOSO

Rendimento: de 10 a 12 fatias

Tempo de preparo: 30 minutos, em média

Nível: fácil



INGREDIENTES:

Massa:

1 pote de manteiga sem sal em temperatura ambiente (200g)



3 gemas (60g)



1 xícara (chá) de açúcar (150g)



Raspas de 1 limão



½ maçã passada no ralo grosso (150g)



2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)



1 pitada de sal



½ xícara (chá) de suco de laranja (100ml)



3 claras (120 g)



1 colher (sopa) de fermento em pó (8g)



Cobertura:

1 embalagem de creme de queijo Minas frescal (220g)



3 colheres (sopa) de açúcar (30g)

MODO DE PREPARO (massa): Unte e enfarinhe uma forma com furo central (24 cm de diâmetro) e preaqueça o forno a 180°C. Com o auxílio de uma batedeira ou um fuê (batedor de claras), bata a manteiga, as gemas e o açúcar até a mistura ficar esbranquiçada e formar um creme fofo. Junte as raspas de limão e a maçã e misture. Acrescente a farinha, o sal e o suco de laranja, mexendo até ficar homogêneo.

Bata as claras em ponto de neve (pico firme) e, utilizando o fuê ou o arame da batedeira, incorpore as claras e o fermento à mistura, fazendo movimentos delicados de baixo para cima para não perder a aeração.

Coloque na forma e leve ao forno por 40 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar e desenforme sobre um prato.

MODO DE PREPARO (cobertura):

Bata, com o auxílio de um fuê ou de uma batedeira, o creme de queijo com o açúcar até que fique bem homogêneo. Espalhe sobre o bolo com o auxílio de uma espátula e sirva.

