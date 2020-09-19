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Com licor de laranja

Tiramisù: confira receita do doce italiano com um toque de chef

Conheça a versão de Pedro Kucht para essa sobremesa clássica que combina biscoitos champanhe, café e creme à base de queijo mascarpone

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 08:00
Receita de tiramisù com licor de laranja do chef Pedro Kucht
Tiramisù é uma sobremesa clássica italiana Crédito: Marketing 365
O tiramisù é uma sobremesa italiana feita com camadas de biscoitos champanhe ou pão de ló embebidos em café e entremeadas por um creme à base de queijo mascarpone. Aqui no ES, ela pode ser encontrada nos cardápios dos principais restaurantes italianos e até em cafeterias.
Quer fazer em casa uma receita infalível desse doce? O chef Pedro Kucht, do restaurante Oriundi e do bufê Mangiare, em Vitória, ensina o passo a passo a seguir, acrescentando um toque de licor de laranja. Confira!  
  • Rendimento: 8 porções
  • Tempo de preparo: 40 minutos
  • Nível: fácil
  • Esta receita requer três horas em geladeira.
INGREDIENTES: 
  • 5 ovos
  • 500g de mascarpone 
  • 1 xícara de açúcar 
  • 1 xícara e meia de café espresso ou de café coado forte 
  • 25 unidades de biscoito champanhe 
  • 3 colheres (sopa) de cointreau (licor de laranja/opcional) 
  • 250g de chocolate amargo picado 
  • Cacau em pó para polvilhar.
MODO DE PREPARO: 
  1. Prepare o café, acrescente o cointreau e deixe na geladeira. 
  2. Separe as claras das gemas. 
  3. Em uma batedeira, bata as claras em neve e reserve. 
  4. Bata as gemas com o açúcar por aproximadamente quatro minutos, em velocidade alta, até obter um creme aerado e leve.
  5.  Acrescente então o mascarpone, aos poucos, e bata até incorporá-lo e obter um creme homogêneo. Com uma colher, acrescente as claras em neve em três partes, fazendo movimentos delicados de baixo para cima, até obter um creme liso e aerado. 
  6. Acrescente o chocolate picado e reserve. 
  7. Montagem: molhe apenas um lado de cada biscoito de champanhe no café e disponha no fundo de um refratário, coloque a metade do creme, mais uma camada de biscoito molhado no café e, por fim, o restante do creme. Finalize cobrindo com cacau em pó e raspas de chocolate. 
  8. Leve à geladeira por no mínimo três horas.

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