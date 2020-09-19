Tiramisù: confira receita do doce italiano com um toque de chef

Prepare o café, acrescente o cointreau e deixe na geladeira.

Separe as claras das gemas.

Em uma batedeira, bata as claras em neve e reserve.

Bata as gemas com o açúcar por aproximadamente quatro minutos, em velocidade alta, até obter um creme aerado e leve.

Acrescente então o mascarpone, aos poucos, e bata até incorporá-lo e obter um creme homogêneo. Com uma colher, acrescente as claras em neve em três partes, fazendo movimentos delicados de baixo para cima, até obter um creme liso e aerado.

Acrescente o chocolate picado e reserve.

Montagem: molhe apenas um lado de cada biscoito de champanhe no café e disponha no fundo de um refratário, coloque a metade do creme, mais uma camada de biscoito molhado no café e, por fim, o restante do creme. Finalize cobrindo com cacau em pó e raspas de chocolate.

Leve à geladeira por no mínimo três horas.