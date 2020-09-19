Tiramisù: confira receita do doce italiano com um toque de chef

O tiramisù é uma sobremesa italiana feita com camadas de biscoitos champanhe ou pão de ló embebidos em café e entremeadas por um creme à base de queijo mascarpone. Aqui no ES, ela pode ser encontrada nos cardápios dos principais restaurantes italianos e até em cafeterias.
Quer fazer em casa uma receita infalível desse doce? O chef Pedro Kucht, do restaurante Oriundi e do bufê Mangiare, em Vitória, ensina o passo a passo a seguir, acrescentando um toque de licor de laranja. Confira!
- Rendimento: 8 porções
- Tempo de preparo: 40 minutos
- Nível: fácil
- Esta receita requer três horas em geladeira.
INGREDIENTES:
- 5 ovos
- 500g de mascarpone
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara e meia de café espresso ou de café coado forte
- 25 unidades de biscoito champanhe
- 3 colheres (sopa) de cointreau (licor de laranja/opcional)
- 250g de chocolate amargo picado
- Cacau em pó para polvilhar.
MODO DE PREPARO:
- Prepare o café, acrescente o cointreau e deixe na geladeira.
- Separe as claras das gemas.
- Em uma batedeira, bata as claras em neve e reserve.
- Bata as gemas com o açúcar por aproximadamente quatro minutos, em velocidade alta, até obter um creme aerado e leve.
- Acrescente então o mascarpone, aos poucos, e bata até incorporá-lo e obter um creme homogêneo. Com uma colher, acrescente as claras em neve em três partes, fazendo movimentos delicados de baixo para cima, até obter um creme liso e aerado.
- Acrescente o chocolate picado e reserve.
- Montagem: molhe apenas um lado de cada biscoito de champanhe no café e disponha no fundo de um refratário, coloque a metade do creme, mais uma camada de biscoito molhado no café e, por fim, o restante do creme. Finalize cobrindo com cacau em pó e raspas de chocolate.
- Leve à geladeira por no mínimo três horas.