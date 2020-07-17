De cookie a bolo piscina, 6 doces que viraram moda na confeitaria

Aposta de muitos empreendedores durante a crise, a confeitaria tem se revelado uma escolha próspera em meio às dificuldades do mercado gastronômico. Pois difícil é encontrar alguém que resista a tentações açucaradas em plena pandemia. Doces são, afinal, comidinhas revestidas de afeto.
Movida a criatividade, a confeitaria também desfila tendências, e algumas têm feito a cabeça dos chefs capixabas na quarentena. Na última Páscoa, as barras de chocolate artesanais brilharam com novas texturas, recheios e cores. Na ala dos bolos, o hit da vez é o bolo piscina, também conhecido como ballerine, de cobertura tão generosa quanto a de outra febre, o bolo vulcão.
Sempre influente, a confeitaria norte-americana teve vários dos seus ícones redescobertos recentemente. Estão aí os cinnamon rolls, quase onipresentes nos cafés, que não nos deixam mentir. Assim como os cookies, os donuts e as tortas banoffee, essas delícias viraram moda no ES. Listamos 13 opções para você encomendar e não ficar aí passando vontade. Confira!
BOLO PISCINA: QUE TAL UM MERGULHO NA COBERTURA?
De uns tempos para cá, o simples bolo para café vem ganhando formatos tentadores. Além do bolo vulcão, que transborda dose extra de cobertura a partir do centro, o bolo piscina invadiu as confeitarias. A massa dele é assada em forma ballerine, com um buraco no topo para receber bastante cobertura.
Localizada no bairro Sauaçu, em Aracruz, a doceria Mombee terá bolos piscina de cenoura com brigadeiro (R$ 108/20 fatias) e de fubá com goiabada (R$ 60/20 fatias) para encomenda, a partir de terça-feira (21). Em Vitória, a doçura é feita em forma de coração pela Doce é Tudo. A massa é de cenoura mas dá para escolher o brigadeiro (todos de chocolate belga): tradicional, Ninho, doce de leite ou café (R$ 20/550g, com embalagem para presente).
BANOFFEE: A TORTA DESEJO DE BANANA COM CARAMELO
De origem inglesa, a torta banoffee tem como principais ingredientes banana e caramelo toffee ou doce de leite. Na Doceria do Léo, ela é polvilhada com canela e contém creme de quatro leites e chantilly especial (R$ 14/fatia e R$ 145/18 pessoas). A Tortas do Gui produz sob encomenda em dois tamanhos: para 12 pessoas (R$ 90) e para 20 (R$ 130).
CINNAMON ROLL: PÃEZINHOS ENROLADOS DE CANELA
O pãozinho doce enrolado e recheado com canela é mais um hit da confeitaria norte-americana que virou febre por aqui. Disponível às terças e sábados, a versão da Odara Pão e Café contém caramelo toffee e castanha-do-Pará (R$ 11/unidade). Com abóbora e gengibre na massa, o cinnamon da padaria Jucá é coberto com creme e castanha-do-Pará (R$ 8/unidade). Já o tradicional pode ser encontrado no Café Leve (R$ 9/unidade).
DONUTS: AS ROSQUINHAS FAVORITAS DO HOMER
As roscas fritas norte-americanas, famosas na cultura pop como o doce predileto de Homer Simpson, parecem ter finalmente conquistado os capixabas. Com recheio, cobertura e confeitos, elas têm um delivery para chamar de seu, em Vila Velha. A Daunatys entrega 15 opções de donuts (a partir de R$ 7,50/unidade) e o cliente ainda pode personalizar. A Quenelle Doces, recém-inaugurada, também aposta na guloseima. São 14 sabores, entre eles Red Velvet e Brûlèe (a partir de R$ 6/unidade).
COOKIES: OS CLÁSSICOS BISCOITOS AMERICANOS
Há cerca de um ano, bons cookies, antes não muito fáceis de encontrar, passaram a ocupar vitrines em docerias e cafés da Capital. Destaque no Empório Joaquim, os biscoitos são feitos em quatro versões: três chocolates, castanha com chocolate meio amargo, Nutella e amêndoa com chocolate branco (R$ 11 cada um).
Produzidos pela chef Cássia Quaresma e vendidos congelados para quem prefere assar em casa, os cookies clássicos são uma opção de sobremesa da Pasta Spiaggia e custam R$ 10 cada um.
BARRAS DE CHOCOLATE GOURMET: BELEZA PURA
Na última Páscoa, as barras de chocolate ganharam novas cores, formatos, texturas, recheios e o status de presente gourmet. A confeiteira Monique Monteiro (99755-7721, sob encomenda) produz quatro sabores, entre eles chocolate rubi com pistache e cranberry (R$ 25/100g). Pioneira em barras gourmet no Estado, a Chocolateria Brasil oferece 20 sabores, alguns sem açúcar (a partir de R$ 17/100g).