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Doceria faz aniversário e lança chocolates comemorativos

Kit Mágico, com barras especiais, celebra os 9 anos da Chocolateria Brasil. Nova loja de cervejas em Vitória e caixa com menu do Cafe Haus também são destaques

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 15:56
Kit Mágico, caixa de chocolates comemorativa dos 9 anos da Chocolateria Brasil
Com formato e textura inusitados, a barra Magia CBR é o destaque do kit Crédito: Fábrica Marketing
Uma barra de chocolate de cor, formato e textura inusitados chamou a atenção nas redes sociais esta semana. A Magia CBR, criação da chef pâtissière Flavia Gama para o aniversário de 9 anos da Chocolateria Brasil, é feita com chocolate 54% cacau e recheada de caramelo com flor de sal e castanha de caju.
O doce é coberto com glitter comestível e vem na cor violeta, que está sendo usada em outros chocolates comemorativos esta semana. A Magia compõe o Kit Mágico (R$ 95) junto a outras quatro barras, e ainda não pode ser comprada separadamente. O kit, que tem esgotado com rapidez, pode ser encomendado pelos telefones (27) 3322-7783 e 99507-3130. Mais informações: @chocolateriabrasil.  

MENUS EM CAIXAS: DE SANTA TERESA PARA A CAPITAL  

O Cafe Haus vai entregar, no próximo dia 17/07, mais uma remessa das caixas Haus in Box, com entradas, pratos e sobremesas à escolha dos clientes. Os kits fizeram sucesso no Dia dos Namorados e agora serão oferecidos periodicamente pelo restaurante de Santa Teresa, com delivery não só na Terra dos Colibris mas também em Vitória, Vila Velha, Serra, Fundão e Aracruz.
Entre os destaques do cardápio estão a paleta de cordeiro com risoto de funghi secchi (R$ 74) e o ravióli de ricota e limão ao molho de trufas com filé em crosta (R$ 69), ambos individuais. As encomendas podem ser feitas até 16/07, ao meio-dia, pelo Whatsapp (27) 99277-5264. Mais informações: @restaurantecafehaus.  
Kits com entrada, prato e sobremesa Haus in Box do restaurante Cafe Haus
Caixas do restaurante de Santa Teresa também serão entregues na Grande Vitória Crédito: Rodrigo Borçato

NOVA LOJA DE CERVEJAS ARTESANAIS EM VITÓRIA

Foi inaugurada nesta quinta-feira (9) mais uma loja da franquia Mestre-Cervejeiro.com no Estado. A nova unidade fica em Vitória (Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha) e reúne mais de 100 opções de cervejas artesanais nacionais, importadas e rótulos próprios da marca, além de acessórios e kits para presentear.
O espaço conta com seis torneiras de chope artesanal e estará aberto de segunda a sexta, das 12h às 16h. O telefone para delivery é (27) 3024-1395. Mais informações: www.mestre-cervejeiro.com.  
Ambiente interno da loja Mestre Cervejeiro, em Jardim da Penha
Loja de cervejas artesanais foi aberta nesta semana em Jardim da Penha Crédito: Mestre Cervejeiro/Divulgação
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

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