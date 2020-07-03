Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Arraiá dos chefs: aprenda a fazer maçã e morango do amor

Assista ao passo a passo da receita sugerida pela chef patissier e professora de confeitaria Andrea Souto para as festas julinas em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:20

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:20

Maçãs do amor
Crédito: Rodrigo Frazão/Pixabay
Já estamos em julho, mas o clima de anarriê ainda está em alta. Quem embarcou na onda dos arraiás em casa ainda pode encomendar cestas e kits de comidas típicas ou preparar receitas da temporada, como pavê de amendoim, bolo pudim de fubá e várias outras
Para incrementar o cardápio das festas julinas, convidamos quatro chefs capixabas para ensinar, em vídeo, o passo a passo de algumas delícias, na série "Arraiá dos Chefs". A primeira convidada é a chef Andrea Souto, professora de confeitaria da UVV e da La Crème Gourmet, que escolheu um doce: maçã e morango do amor. Veja como fazer: 

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  • 500g de açúcar
  • 200ml de água
  • 15ml de vinagre de maçã
  • 10 gotas de corante vermelho
  • Maçã (3 unidades)
  • Morango (6 unidades)
  • Palitos de churrasco e de picolé

Veja Também

De acarajé a tacacá: comidas do Norte e do Nordeste para delivery

Topa uma feijoada? Confira 10 dicas de onde pedir o prato

Que tal um pudim de leite condensado? Veja 5 dicas no delivery

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados