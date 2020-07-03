Arraiá dos chefs: aprenda a fazer maçã e morango do amor

Já estamos em julho, mas o clima de anarriê ainda está em alta. Quem embarcou na onda dos arraiás em casa ainda pode encomendar cestas e kits de comidas típicas ou preparar receitas da temporada, como pavê de amendoim, bolo pudim de fubá e várias outras.
Para incrementar o cardápio das festas julinas, convidamos quatro chefs capixabas para ensinar, em vídeo, o passo a passo de algumas delícias, na série "Arraiá dos Chefs". A primeira convidada é a chef Andrea Souto, professora de confeitaria da UVV e da La Crème Gourmet, que escolheu um doce: maçã e morango do amor. Veja como fazer:
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
- 500g de açúcar
- 200ml de água
- 15ml de vinagre de maçã
- 10 gotas de corante vermelho
- Maçã (3 unidades)
- Morango (6 unidades)
- Palitos de churrasco e de picolé