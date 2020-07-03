Arraiá dos chefs: aprenda a fazer maçã e morango do amor

Para incrementar o cardápio das festas julinas, convidamos quatro chefs capixabas para ensinar, em vídeo, o passo a passo de algumas delícias, na série "Arraiá dos Chefs". A primeira convidada é a chef Andrea Souto, professora de confeitaria da UVV e da La Crème Gourmet, que escolheu um doce: maçã e morango do amor. Veja como fazer: