Bélgica e Irã empatam nos EUA em jogo com milagres, gol anulado e expulsão

Bélgica e Irã não saíram do 0 a 0 neste domingo (21), em Inglewood, próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos, pela Copa do Mundo. O duelo manteve a indefinição do Grupo G, que ainda não teve vitória de nenhuma das seleções envolvidas.
A partida, apesar da falta de gols, teve milagres dos goleiros Courtois e Beiranvand. Além disso, o Irã teve um gol anulado por impedimento milimétrico, e o zagueiro belga Ngoy ainda foi expulso na segunda etapa.
Com o empate, o Grupo G fica totalmente aberto. Bélgica e Irã tem dois pontos conquistados e chegam à rodada final com chance de eliminação. Nova Zelândia e Egito fazem o outro jogo da chave ainda neste domingo, às 22h (de Brasília).
A seleção belga chegou às quartas de final e semifinal em 2014 e 2018, respectivamente, mas caiu na fase de grupos na Copa de 2022. Na Rússia, há oito anos, eliminou justamente o Brasil no mata-mata. O Irã segue na busca de sua primeira classificação à segunda fase.
A Bélgica empatou por 1 a 1 com o Egito na primeira rodada. O Irã também estreou com empate e ficou no 2 a 2 com a Nova Zelândia.
Na rodada final, os belgas vão a campo contra a Nova Zelândia. A partida acontecerá à meia-noite, na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27). A seleção iraniana enfrentará o Egito, no mesmo dia e horário.
COMO FICOU O GRUPO G
1 - Irã: 2 pontos (saldo 0)2 - Bélgica: 2 pontos (saldo 0)3 - Nova Zelândia: 1 ponto (saldo 0)4 - Egito: 1 ponto (saldo 0)
MILAGRES, RETRANCA E GOL ANULADO
Apesar o zero a zero, o jogo contou com emoção no SoFi Stadium. A Bélgica teve domínio da posse de bola durante toda a partida contra o Irã, que ficou na retranca e tentou contra-atacar. Na metade do primeiro tempo, a estratégia funcionou, mas não contou com a ajuda do VAR.
Taremi balançou o barbante de Courtois após uma jogada ensaiada em cobrança de falta. O camisa 9 iraniano, no entanto, estava impedido por muito pouco, e o gol foi anulado.
Os goleiros de ambas as seleções também tiveram que fazer seus milagres na partida: Courtois e Beiranvand fizeram pelo menos duas defesas difíceis cada e impediram que o zero saísse do placar em Inglewood.
COMO FOI O JOGO
Courtois salvou a Bélgica logo no início. Aos 13 minutos, Lukaku afastou cruzamento na área, a bola ficou suspensa no ar, e Taremi ganhou a disputa de cabeça. Kanaani pegou a sobra e bateu. O endereço do chute estava certo, mas o goleiro belga reagiu rápido e caiu para espalmar para escanteio.
Irã marcou em jogada ensaiada, mas impedimento milimétrico impediu abertura do placar aos 24 minutos. Hajsafi cobrou falta na intermediária e tocou rasteiro para Taremi pelo meio. O camisa 9 recebeu livre e balançou as redes com a perna esquerda, mas o VAR anulou o gol.
O goleiro do Irã fez um milagre aos 13 minutos do segundo tempo. De Bruyne recebeu lançamento na linha de fundo e cruzou para a pequena área. A bola desviou e sobrou para De Cuyper. O lateral chutou com o goleiro caído, mas Beiranvand, de maneira espetacular, espalmou com a mão esquerda
A Bélgica teve jogador expulso aos 21 minutos. Ngoy errou domínio no campo de defesa, e Taremi sairia cara a cara com Courtois. O zagueiro belga fez a falta e, como era o último defensor, foi expulso pelo árbitro Dario Herrera.
BÉLGICA
Courtois; Meunier (Castagne), Ngoy, Mechele e De Cuyper; Raskin (Vanaken), Tielemans, Saelemaekers (Lukebakio), De Bruyne (Fernandez-Pardo) e Trossard; Lukaku (Theate). T.: Rudi Garcia
IRÃ
Beiranvand; Hardani (Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati e Hajsafi (Mohammadi); Rezaeian, Ghoddos (Moghanlou), Ezatolahi (Hosseinzadeh) e Mohebi (Torabi); Taremi. T.: Amir Ghalenoei
Local: SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia (EUA)
Árbitro: Dario Herrera (ARG)Assistentes: Cristian Navarro e Gabriel Chade (ARG)VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)
Cartões amarelos: Lukaku (BEL) e Ezatolahi (IRA)
Cartão vermelho: Ngoy (BEL)