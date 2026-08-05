Motorista de app é colocado em porta-malas durante assalto na Grande Vitória

Um motorista de aplicativo foi amarrado, amordaçado, ameaçado e colocado no porta-malas do próprio carro durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (5), entre Cariacica e Vila Velha, na Grande Vitória. Dois dos quatro suspeitos do crime foram localizados e detidos.





Ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, a vítima contou que havia aceitado a última corrida do dia, saindo do bairro Campina Grande com destino a Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Segundo o motorista, dois jovens embarcaram no veículo e anunciaram o assalto.





“Um já colocou uma faca no meu pescoço. Pediram para eu colocar a mão sobre o volante, começaram a amarrar minhas mãos e amordaçar minha boca com uma fita isolante”, relatou o motorista, que não será identificado por motivos de segurança.





Enquanto era rendido, outros dois suspeitos saíram de um matagal e se juntaram à dupla. Em seguida, os quatro criminosos colocaram a vítima no porta-malas, fugiram com o carro e passaram a exigir que ela desbloqueasse o aplicativo do banco, além de fazer ameaças.





“Logo em seguida eu ouvi que um deles falou que tinha uma viatura atrás. O carro estava veloz e começou uma perseguição. Como a viatura estava próxima, eu temi que houvesse uma troca de tiros, então comecei a levantar a mão para eles perceberem que tinha alguém no porta-malas. Fiz isso várias vezes”, lembrou o motorista.





Segundo a vítima, a perseguição durou alguns minutos até que a viatura da Polícia Militar se afastou. Os criminosos aproveitaram o momento e pararam o carro em uma área de mata já em Vila Velha.





Ao perceber que estava sozinho, o motorista conseguiu retirar a mordaça, desamarrar as mãos, rebater o banco traseiro e sair do porta-malas. Em seguida, dirigiu até uma área movimentada, onde pediu ajuda a duas mulheres. Pouco depois, encontrou uma equipe da Polícia Militar.