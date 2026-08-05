Motorista de app é colocado em porta-malas durante assalto na Grande Vitória

Um motorista de aplicativo foi amarrado, amordaçado, ameaçado e colocado no porta-malas do próprio carro durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (5), entre Cariacica e Vila Velha, na Grande Vitória. Dois dos quatro suspeitos do crime foram localizados e detidos.
Ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, a vítima contou que havia aceitado a última corrida do dia, saindo do bairro Campina Grande com destino a Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Segundo o motorista, dois jovens embarcaram no veículo e anunciaram o assalto.
“Um já colocou uma faca no meu pescoço. Pediram para eu colocar a mão sobre o volante, começaram a amarrar minhas mãos e amordaçar minha boca com uma fita isolante”, relatou o motorista, que não será identificado por motivos de segurança.
Enquanto era rendido, outros dois suspeitos saíram de um matagal e se juntaram à dupla. Em seguida, os quatro criminosos colocaram a vítima no porta-malas, fugiram com o carro e passaram a exigir que ela desbloqueasse o aplicativo do banco, além de fazer ameaças.
“Logo em seguida eu ouvi que um deles falou que tinha uma viatura atrás. O carro estava veloz e começou uma perseguição. Como a viatura estava próxima, eu temi que houvesse uma troca de tiros, então comecei a levantar a mão para eles perceberem que tinha alguém no porta-malas. Fiz isso várias vezes”, lembrou o motorista.
Segundo a vítima, a perseguição durou alguns minutos até que a viatura da Polícia Militar se afastou. Os criminosos aproveitaram o momento e pararam o carro em uma área de mata já em Vila Velha.
Ao perceber que estava sozinho, o motorista conseguiu retirar a mordaça, desamarrar as mãos, rebater o banco traseiro e sair do porta-malas. Em seguida, dirigiu até uma área movimentada, onde pediu ajuda a duas mulheres. Pouco depois, encontrou uma equipe da Polícia Militar.
Eu ficava me perguntando: 'Meu Deus, o que vão fazer comigo?' Porque toda hora eles ficavam me ameaçando. Temi muito pela minha vida
Conforme apuração da TV Gazeta, dois dos quatro suspeitos foram localizados nas proximidades de onde o veículo havia sido abandonado e acabaram detidos.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber quais procedimentos foram adotados em relação aos suspeitos e aguarda retorno.