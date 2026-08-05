Suspeito de invadir bar e hamburgueria é preso após furtar notebook em Vitória

Um homem, identificado como Adenilson da Silva Alves, foi preso suspeito de cometer uma série de furtos a estabelecimentos comerciais em Vitória. Ele foi detido na terça-feira (4), nas proximidades da Ponte de Camburi, logo após furtar um notebook do interior de um carro.





A prisão aconteceu depois que o proprietário do veículo acionou a polícia. Após ser levado para uma delegacia, comerciantes da região reconheceram o suspeito como autor de outros furtos registrados por câmeras de segurança nos últimos dias.





Entre os crimes atribuídos a Adenilson estão os furtos a um bar e uma hamburgueria em Jardim da Penha, ocorridos na madrugada de segunda-feira (3), e a uma loja de suplementos em Jardim Camburi, na madrugada de terça-feira.