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Ponte de Camburi

Suspeito de invadir bar e hamburgueria é preso após furtar notebook em Vitória

Homem foi detido em flagrante após retirar o computador de dentro de um carro; comerciantes o reconheceram como autor de outros crimes registrados por câmeras de segurança

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 06:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2026 às 06:52

Um homem, identificado como Adenilson da Silva Alves, foi preso suspeito de cometer uma série de furtos a estabelecimentos comerciais em Vitória. Ele foi detido na terça-feira (4), nas proximidades da Ponte de Camburi, logo após furtar um notebook do interior de um carro.


A prisão aconteceu depois que o proprietário do veículo acionou a polícia. Após ser levado para uma delegacia, comerciantes da região reconheceram o suspeito como autor de outros furtos registrados por câmeras de segurança nos últimos dias.


Entre os crimes atribuídos a Adenilson estão os furtos a um bar e uma hamburgueria em Jardim da Penha, ocorridos na madrugada de segunda-feira (3), e a uma loja de suplementos em Jardim Camburi, na madrugada de terça-feira.

Adenilson da Silva Alves
Adenilson da Silva Alves Reprodução

Na loja de suplementos, as imagens mostram o suspeito retirando produtos das prateleiras e colocando-os nos bolsos. Em seguida, ele aparece pegando dinheiro do caixa e colocando mais mercadorias em uma sacola antes de deixar o local.


Já no bar de Jardim da Penha, o homem foi flagrado arrombando uma janela para entrar no estabelecimento. Inicialmente, ele furtou uma caixa de som e foi embora. Cerca de uma hora e meia depois, retornou ao local, levou diversas garrafas de bebidas e chegou a parar para beber uma garrafa de água.


Na sequência, invadiu a hamburgueria vizinha, de onde furtou a caixa registradora com o dinheiro das vendas do fim de semana, fugindo pelo mesmo acesso utilizado para entrar.


O empresário Carlos Andrei contou que comerciantes da região já conheciam o suspeito por causa de outros furtos. Segundo ele, após o crime em seu estabelecimento, os comerciantes descobriram que outros haviam sido praticados pelo suspeito.


* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. 

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