Suspeito usava jaqueta de aplicativo de delivery para vender drogas em Vitória

Um homem de 24 anos foi preso na tarde desta terça-feira (4), no bairro São Cristóvão, em Vitória, suspeito de vender drogas por delivery usando a jaqueta de um famoso aplicativo de entregas como disfarce. A namorada dele, de 20 anos, também foi conduzida à delegacia. Mais de dois quilos de entorpecentes foram apreendidos durante a ação da Polícia Militar.





Segundo a PM, a abordagem ocorreu após uma denúncia recebida durante patrulhamento. A informação era de que o suspeito armazenava uma grande quantidade de drogas em casa. No imóvel, os militares foram recebidos pela namorada do jovem, que autorizou a entrada da equipe. Ainda de acordo com a corporação, um forte odor de entorpecentes era perceptível já na porta da residência.





Durante as buscas, os policiais apreenderam cerca de um quilo de haxixe, quantidade semelhante da substância conhecida como PAC, quatro aparelhos celulares — três iPhones e um Infinix danificado. No quarto do casal, também foram localizadas mais de 100 munições, além da jaqueta utilizada pelo suspeito nas entregas.





Conforme a PM, o suspeito confessou que recebia os pedidos por mensagens em uma rede social e que os pagamentos eram feitos via Pix. Questionado sobre uma arma de fogo, ele afirmou que o armamento estaria com um comparsa conhecido pelo apelido de "Balot" e que apenas guardava as munições para ele.





Com base nas informações, uma segunda equipe foi direcionada à residência de “Balot”. No local, o enteado do suspeito relatou que o padrasto não permitia a entrada de outras pessoas no quarto e que achava estranho que o homem não trabalhava, mas sempre tinha dinheiro.





Durante as buscas, os policiais localizaram uma pistola Taurus G3 calibre 9 mm, pronta para uso, um carregador sobressalente, R$ 420 em dinheiro e cinco porções de PAC com a mesma identificação da droga encontrada na primeira residência. O material estava escondido em um baú para calçados. O homem apontado como dono dos objetos não foi localizado.





O casal foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, juntamente com o material apreendido. A reportagem solicitou informações à Polícia Civil sobre os procedimentos adotados e aguarda retorno.