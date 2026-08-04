Justiça mantém preso suspeito de furtar R$ 1 milhão em gado em Montanha

A investigação da Polícia Civil começou após o dono da fazenda perceber o desaparecimento do rebanho e registrar a ocorrência. Pedro foi preso no bairro Pelourinho.

De acordo com a corporação, os animais foram vendidos de forma fracionada, em lotes de 25 a 30 cabeças de gado. Durante as investigações, os policiais identificaram o comprador de parte do rebanho e localizaram animais ainda com a marca da vítima, o que ajudou a confirmar a origem do gado e identificar o suspeito.

Na casa de Pedro, foram apreendidos documentos, celulares, um computador, cartões bancários e outros materiais que serão analisados pela investigação.

Em nota, o advogado Arthur Borges Sampaio, responsável pela defesa de Pedro, informou que discorda da decisão. Segundo ele, não há elementos que justifiquem a prisão preventiva, pois o investigado não representa risco de fuga nem tentou influenciar testemunhas. A defesa informou que pedirá a revogação da prisão ao longo do processo.