7 dicas para apresentar um filhote para um cachorro mais velho 

Uma excelente estratégia consiste em fazer com que a presença do filhote esteja relacionada a experiências agradáveis.Para isso, ofereçapetiscos, brinquedos ou elogios sempre que os cães permanecerem calmos próximos um do outro. Essas associações positivas ajudam a diminuir a tensão inicial e favorecem a aceitação do novo integrante. Com o tempo, ambos passam a enxergar a convivência como algo prazeroso, fortalecendo o vínculo entre eles.