Revogação de visto de embaixadora do Brasil nos EUA é 'instrumento arbitrário' para pressionar governo brasileiro', diz Casarões

"O presidente Trump tem o direito de determinar quem representa o povo e os interesses dos Estados Unidos ao redor do mundo. O presidente Trump está formando, em toda a sua administração, uma equipe diplomática de primeira linha pautada pela política 'America First', sujeita ao aconselhamento e consentimento do Senado. Rejeitamos qualquer tentativa de países estrangeiros de interferir em nossos processos internos", disse ainda um porta voz do Departamento de Estado à reportagem.