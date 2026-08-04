Como agia a quadrilha que arrombava lojas em diferentes cidades do ES

Veículos furtados ou com placas escondidas, rostos cobertos por balaclavas e ações concluídas em poucos minutos faziam parte do modo de atuação de uma quadrilha investigada por arrombar lojas em diferentes municípios do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o grupo é apontado como responsável pelos furtos registrados em lojas de produtos de alto valor nas cidades de Vila Velha e Santa Maria de Jetibá, que provocaram prejuízos de aproximadamente R$ 150 mil em cada ação.





As informações foram divulgadas nesta terça-feira (4), durante coletiva de imprensa da Polícia Civil. Cinco homens foram presos na operação — quatro suspeitos de participação direta nos crimes e um homem investigado por receptação. As prisões ocorreram após o arrombamento de uma loja de eletrônicos em Santa Maria de Jetibá, na madrugada de 29 de julho.





As investigações continuam para identificar os demais participantes e recuperar os objetos que ainda não foram localizados. Os agentes também apuram se a mesma associação criminosa tem ligação com furtos semelhantes registrados em Afonso Cláudio, Marechal Floriano, Ibatiba e Marataízes.





De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, o que mais chamou a atenção dos investigadores foi o grau de organização do grupo. "Chama a atenção o profissionalismo em razão da velocidade com que eles praticam as ações. É tudo muito rápido", afirmou.