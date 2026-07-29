Loja de eletrônicos é arrombada e furtada em 3 minutos, em Santa Maria de Jetibá

Uma loja de eletrônicos foi arrombada e furtada na madrugada desta quarta-feira (29), no Centro de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. Câmeras de segurança registraram a ação de pelo menos cinco homens encapuzados.





As imagens (veja acima) mostram os criminosos usando um alicate para romper os cadeados de proteção. Em seguida, eles entram na loja e retiram diversos produtos. O grupo estava em dois veículos, um Fiat Mobi branco e um Chevrolet Celta, onde os equipamentos furtados foram colocados antes da fuga.





Segundo a Polícia Militar, o proprietário relatou que diversos aparelhos eletrônicos foram levados. Toda a ação durou cerca de três minutos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O valor do prejuízo causado pelo furto não foi informado.





A PM orientou o proprietário a procurar uma delegacia e apresentar as imagens do sistema de monitoramento, além de uma relação detalhada dos bens furtados.



