Moradores ainda relatam falta de água 4 dias após manutenção da Cesan

Moradores da Grande Vitória ainda relatam falta de água quatro dias após uma manutenção da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), que interrompeu o abastecimento em mais de 200 bairros no sábado (25). Na ocasião, a companhia informou que o serviço seria restabelecido gradativamente até a noite de domingo (26).





Procurada por A Gazeta, a Cesan informou, em nota que a produção e a distribuição de água para os bairros atendidos pelo Sistema Jucu já foram normalizadas e que as estações de tratamento de água estão operando com 100% da capacidade. Apesar disso, moradores de Cariacica e Vila Velha ainda relatam transtornos.





A aposentada Mirian Silva, de 70 anos, mora na Rua Santa Terezinha, no bairro Itacibá, em Cariacica, e afirma estar sem água desde sábado. Ela conta que já registrou uma ocorrência junto à Cesan, mas o problema permanece.