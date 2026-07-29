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Grande Vitória

Moradores ainda relatam falta de água 4 dias após manutenção da Cesan

Companhia informou que produção e distribuição foram normalizadas, mas moradores de Cariacica e Vila Velha relatam que torneiras continuam secas

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 14:02

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

29 jul 2026 às 14:02
Torneira sem água
Torneira sem água Rajesh S Balouria | Pexels

Moradores da Grande Vitória ainda relatam falta de água quatro dias após uma manutenção da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), que interrompeu o abastecimento em mais de 200 bairros no sábado (25). Na ocasião, a companhia informou que o serviço seria restabelecido gradativamente até a noite de domingo (26).


Procurada por A Gazeta, a Cesan informou, em nota que a produção e a distribuição de água para os bairros atendidos pelo Sistema Jucu já foram normalizadas e que as estações de tratamento de água estão operando com 100% da capacidade. Apesar disso, moradores de Cariacica e Vila Velha ainda relatam transtornos.


A aposentada Mirian Silva, de 70 anos, mora na Rua Santa Terezinha, no bairro Itacibá, em Cariacica, e afirma estar sem água desde sábado. Ela conta que já registrou uma ocorrência junto à Cesan, mas o problema permanece.

Ligamos para a Cesan, mas eles falam que não consta que está faltando água na Rua Santa Terezinha. Mas os moradores enfrentam o problema

Mirian Silva Moradora do bairro Itacibá, Cariacica

Em Vila Velha, a contadora Penha Claudia, de 52 anos, também enfrenta dificuldades. Moradora da Rua Expedicionários, no bairro Cristóvão Colombo, ela tem um reservatório com capacidade para 4 mil litros, mas afirma que, mesmo economizando água, o estoque acabou nesta quarta-feira (29).

Minha sogra usa bolsa de colostomia e necessita de mais cuidados com o uso da água

Penha Claudia Moradora do bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha

Penha também relatou que, ao acessar o site da Cesan para registrar a falta de água nesta quarta-feira (29), encontrou um aviso sobre a manutenção realizada no sistema, com previsão de normalização em até 24 horas.

Moradora de Vila Velha Penha Claudia relata problemas com o serviço de água
Moradora de Vila Velha Penha Claudia relata problemas com o serviço de água Penha Claudia

O que diz a Cesan

Questionada sobre os relatos, a Cesan informou que é importante que as residências tenham uma caixa-d'água com capacidade adequada às necessidades de consumo, principalmente para garantir o abastecimento durante manutenções programadas ou intervenções emergenciais no sistema.


A companhia destacou ainda que os moradores que continuam afetados pela falta de água devem registrar a ocorrência pelos canais oficiais de atendimento. Segundo a Cesan, o registro permite que uma equipe técnica identifique a situação e realize uma vistoria no local.

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