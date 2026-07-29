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Confusão

Motorista danifica prefeitura, bate em 7 veículos e agride síndico em Vila Velha

Segundo testemunhas, homem estava alterado; ele teria admitido à polícia que havia usado cocaína e foi levado para a delegacia

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 11:10

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 jul 2026 às 11:10

Um homem de 36 anos causou uma confusão em Vila Velha entre a noite de terça-feira (28) e madrugada desta quarta-feira (29). Ele bateu o carro contra a fachada da prefeitura, na Avenida Santa Leopoldina, danificou pelo menos sete veículos de moradores do condomínio onde mora, em Coqueiral de Itaparica, e ainda agrediu o síndico.


A confusão começou por volta das 23h, quando o homem saiu de casa e esbarrou em um carro de outro morador que estava no estacionamento do condomínio. Em seguida, ele dirigiu até a sede da Prefeitura de Vila Velha, onde bateu contra a fachada e quebrou o vidro externo do prédio.


Depois da colisão, o homem voltou para casa. Por volta da 1h, tentou sair novamente com o carro e acabou atingindo vários veículos estacionados no condomínio.


"Ele saiu rasgando o carro dele em um poste da garagem, bateu no primeiro carro que estava em frente, deu ré e saiu batendo nos outros", relatou o síndico ao repórter André Afonso, da TV Gazeta. Como ele preferiu não gravar entrevista, sua identidade não será divulgada.


Ao perceber a situação, o síndico acionou a Polícia Militar. Segundo testemunhas, enquanto aguardava a chegada dos policiais, ele foi agredido pelo morador, que teria dado socos no rosto dele e o derrubado no chão. Pessoas que estavam no local conseguiram conter o homem até a chegada da PM.


"Ele disse aos policiais que usou cocaína. Ele mora há cinco anos aqui, já tivemos outros problemas com ele, mas não nessa intensidade", contou o síndico, que informou ter feito uma representação criminal contra o suspeito.


O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ele assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. 


"Em relação ao possível crime de dano, a autoridade policial considerou que não houve intenção de praticar dano ao patrimônio (não houve dolo), pois os elementos demonstraram que o conduzido estava em visível estado de surto. Dessa forma, não houve nenhum tipo de autuação em relação ao crime de dano, sem prejuízo da responsabilidade cível", finalizou a PC. 

Fachada da prefeitura danificada

A Prefeitura de Vila Velha informou que o homem estava visivelmente alterado quando dirigiu até a sede da administração municipal e colidiu com o a fachada do prédio.  Após a batida, ele deixou o local e seguiu para a residência, em Coqueiral de Itaparica.


Segundo a administração municipal, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha identificaram o veículo e localizaram o endereço do proprietário. Quando chegaram ao local, porém, uma equipe da Polícia Militar já estava na residência e o homem havia sido detido.


A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura de Vila Velha se os danos causados à fachada poderiam afetar o funcionamento do prédio nesta quarta-feira (29), mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

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