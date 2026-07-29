Motorista danifica prefeitura, bate em 7 veículos e agride síndico em Vila Velha

Um homem de 36 anos causou uma confusão em Vila Velha entre a noite de terça-feira (28) e madrugada desta quarta-feira (29). Ele bateu o carro contra a fachada da prefeitura, na Avenida Santa Leopoldina, danificou pelo menos sete veículos de moradores do condomínio onde mora, em Coqueiral de Itaparica, e ainda agrediu o síndico.





A confusão começou por volta das 23h, quando o homem saiu de casa e esbarrou em um carro de outro morador que estava no estacionamento do condomínio. Em seguida, ele dirigiu até a sede da Prefeitura de Vila Velha, onde bateu contra a fachada e quebrou o vidro externo do prédio.





Depois da colisão, o homem voltou para casa. Por volta da 1h, tentou sair novamente com o carro e acabou atingindo vários veículos estacionados no condomínio.





"Ele saiu rasgando o carro dele em um poste da garagem, bateu no primeiro carro que estava em frente, deu ré e saiu batendo nos outros", relatou o síndico ao repórter André Afonso, da TV Gazeta. Como ele preferiu não gravar entrevista, sua identidade não será divulgada.





Ao perceber a situação, o síndico acionou a Polícia Militar. Segundo testemunhas, enquanto aguardava a chegada dos policiais, ele foi agredido pelo morador, que teria dado socos no rosto dele e o derrubado no chão. Pessoas que estavam no local conseguiram conter o homem até a chegada da PM.





"Ele disse aos policiais que usou cocaína. Ele mora há cinco anos aqui, já tivemos outros problemas com ele, mas não nessa intensidade", contou o síndico, que informou ter feito uma representação criminal contra o suspeito.





O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ele assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.





"Em relação ao possível crime de dano, a autoridade policial considerou que não houve intenção de praticar dano ao patrimônio (não houve dolo), pois os elementos demonstraram que o conduzido estava em visível estado de surto. Dessa forma, não houve nenhum tipo de autuação em relação ao crime de dano, sem prejuízo da responsabilidade cível", finalizou a PC.