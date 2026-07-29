Justiça manda soltar homem preso por matar cadela comunitária no Sul do ES

A Justiça do Espírito Santo concedeu liberdade provisória ao homem de 53 anos que foi preso no último domingo (26) após atrair e matar uma cadela comunitária no bairro Bom Jardim, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Estado.
A decisão foi tomada em audiência de custódia e divulgada na terça-feira (28) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o homem deixou o sistema prisional no mesmo dia.
Bianca vivia em situação de rua, mas era alimentada e recebia cuidados de protetores da causa animal na cidade. Na data do rime, o caso foi denunciado à CPI dos Maus-Tratos aos Animais que acionou as autoridades locais após tomar conhecimento da denúncia.
O suspeito teria atraído Bianca para sua casa, onde a agrediu com um facão e um pedaço de madeira. Apesar dos esforços para salvar a cadela, ela não resistiu aos ferimentos. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais, previstos na Lei de Crimes Ambientais, além de ameaça e injúria.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi procurado por A Gazeta para detalhar os termos da audiência de custódia, mas não retornou até a publicação deste texto.