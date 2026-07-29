Mimoso do Sul investiga morte de menina de 12 anos e suspeita de febre maculosa

Uma menina de 12 anos morreu após apresentar febre, fortes dores abdominais e vômitos, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A causa da morte, ocorrida na segunda-feira (27), ainda é investigada pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre as hipóteses estão febre maculosa e leptospirose. A suspeita inicial era de dengue, mas exames para a doença deram resultado negativo.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a menina deu entrada no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, no domingo (25), com febre, dores abdominais intensas e vômitos. Diante da piora do quadro clínico, ela foi transferida no mesmo dia para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, onde morreu.





Em nota, a prefeitura informou que os exames sorológicos para dengue, que analisam os anticorpos IgG e IgM, deram resultado negativo. Com isso, foram iniciadas investigações para outras doenças, entre elas febre maculosa e leptospirose.