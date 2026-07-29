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Saúde

Mimoso do Sul investiga morte de menina de 12 anos e suspeita de febre maculosa

Adolescente apresentou febre, fortes dores abdominais e vômitos antes de morrer; exames para dengue deram negativo, e leptospirose também é investigada

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 11:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jul 2026 às 11:34

Uma menina de 12 anos morreu após apresentar febre, fortes dores abdominais e vômitos, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A causa da morte, ocorrida na segunda-feira (27), ainda é investigada pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre as hipóteses estão febre maculosa e leptospirose. A suspeita inicial era de dengue, mas exames para a doença deram resultado negativo.


Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a menina deu entrada no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, no domingo (25), com febre, dores abdominais intensas e vômitos. Diante da piora do quadro clínico, ela foi transferida no mesmo dia para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, onde morreu.


Em nota, a prefeitura informou que os exames sorológicos para dengue, que analisam os anticorpos IgG e IgM, deram resultado negativo. Com isso, foram iniciadas investigações para outras doenças, entre elas febre maculosa e leptospirose.

Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim
Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim Divulgação/ Hifa

Investigação

De acordo com o técnico de Vigilância Epidemiológica de Mimoso do Sul, Thiago Santiago, além da dengue, as equipes consideram febre maculosa e leptospirose devido ao histórico da adolescente, que frequentava áreas rurais e vivia em uma residência onde havia presença de roedores. Segundo ele, as três doenças podem apresentar sintomas iniciais semelhantes e evoluir rapidamente.


A Vigilância Epidemiológica informou que acompanha o caso e aguarda os resultados de exames complementares. Até o momento, não há confirmação sobre a causa da morte. O corpo permanece no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), onde são realizados exames para auxiliar na definição do diagnóstico.


A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) foi procurada pela reportagem, mas não havia respondido até a publicação.

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