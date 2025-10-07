Homem internado por febre maculosa no Sul do ES recebe alta após 38 dias

O segundo homem que contraiu febre maculosa durante um passeio em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, recebeu alta após ficar 38 dias hospitalizado. Renan Rolli, de 30 anos, saiu do hospital, localizado no município de Itapemirim , no dia 14 de setembro, mas seu estado de saúde foi divulgado por familiares para A Gazeta apenas nesta segunda-feira (7).

Renan segue se recuperando em casa, fazendo fisioterapia, e já consegue andar sozinho novamente. Ele e o amigo Cledson de Souza, de 43 anos, se infectaram após um passeio em uma ilha localizada no meio do Rio Itapemirim, no distrito de Itaóca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no início de agosto. Cledson passou treze dias hospitalizado e recebeu alta no dia 27 de agosto.