Dois homens contraem febre maculosa após passeio em ilha em Cachoeiro
Dois homens foram diagnosticados com febre maculosa no distrito de Itaóca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os registros, que são os primeiros do ano no município, foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (2). As infecções ocorreram após um grupo de amigos ir a uma ilha no meio do rio, acessível apenas por barco, onde tiveram contato prolongado com carrapatos. Os infectados foram internados em um hospital: um deles já recebeu alta e o outro segue em tratamento.
A Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Vigilância Ambiental, reforçou o alerta à população sobre os cuidados e formas de prevenção da doença. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), normalmente encontrado em áreas rurais, trilhas, margens de rios e locais com presença de animais como cavalos e capivaras.
A orientação da pasta é que moradores e visitantes que frequentam áreas de risco adotem medidas preventivas simples, como usar roupas compridas e claras, calçados fechados, evitar sentar ou deitar diretamente no solo e sempre verificar o corpo e as roupas após as atividades. Em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas na pele e dor de cabeça intensa, é fundamental procurar imediatamente uma unidade de saúde e informar sobre o possível contato com carrapatos.