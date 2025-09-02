Dois homens contraem febre maculosa após passeio em ilha em Cachoeiro

Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes Crédito: Divulgação/PMCI

Dois homens foram diagnosticados com febre maculosa no distrito de Itaóca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os registros, que são os primeiros do ano no município, foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (2). As infecções ocorreram após um grupo de amigos ir a uma ilha no meio do rio, acessível apenas por barco, onde tiveram contato prolongado com carrapatos. Os infectados foram internados em um hospital: um deles já recebeu alta e o outro segue em tratamento.

A Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Vigilância Ambiental, reforçou o alerta à população sobre os cuidados e formas de prevenção da doença. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), normalmente encontrado em áreas rurais, trilhas, margens de rios e locais com presença de animais como cavalos e capivaras.