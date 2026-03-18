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Criança de dois anos tem morte confirmada por febre maculosa no ES

Criança de dois anos tem morte confirmada por febre maculosa no ES

Caso ocorreu em janeiro, em Boa Esperança, e a menina chegou a ser transferida para São Mateus, e posteriormente levada a Vitória; confirmação do óbito pela doença ocorreu nesta quarta (18)

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 18:50

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A criança que morreu com diagnóstico de doença do carrapato morava no interior de Boa Esperança Crédito: Reprodução/Prefeitura de Boa Esperança

Uma criança de 2 anos e 4 meses, identificada como Kyara Silva Rúbia, morreu após contrair febre maculosa, conhecida como febre do carrapato, no município de Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo. A menina morreu no dia 28 de janeiro, mas o caso foi confirmado nesta quarta-feira (18) pelo secretário municipal de Saúde, Bruno Sousa, após o resultado do exame dar positivo.

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Caso ocorreu em janeiro, em Boa Esperança, e a menina chegou a ser transferida para São Mateus, e posteriormente levada a Vitória; confirmação do óbito pela doença ocorreu nesta quarta (18)

Criança de dois anos tem morte confirmada por febre maculosa no ES

Em conversa com a produção da TV Gazeta, um familiar da criança disse que ela morava na zona rural, a cerca de 6 km da sede do município, onde foram vistas capivaras — animais que podem ser hospedeiros do aracnídeo transmissor da doença —, mas não soube dizer quando e como ela teve contato com o carrapato-estrela.

Segundo ela, os primeiros sintomas foram febre, seguidos pelo surgimento de manchas pelo corpo. Inicialmente, houve suspeita de dengue e catapora. A menina ficou internada por dois dias no hospital local, foi transferida para Nova Venécia e depois para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Com a piora do quadro, ela precisou ser encaminhada para um hospital em Vitória. Cerca de uma semana após os primeiros sintomas, ela não resistiu e morreu.

Procurada por A Gazeta, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que, em 2025, foram confirmados 18 casos de febre maculosa no Espírito Santo, com três óbitos pela doença. Neste ano de 2026, até esta quarta-feira (18), existem três casos de febre maculosa confirmados no Estado, com um óbito registrado. A pasta estadual, entretanto, não confirmou se a morte contabilizada trata-se deste caso ou outro anterior. 

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