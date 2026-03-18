Criança de dois anos tem morte confirmada por febre maculosa no ES

Publicado em 18 de março de 2026 às 18:50
Uma criança de 2 anos e 4 meses, identificada como Kyara Silva Rúbia, morreu após contrair febre maculosa, conhecida como febre do carrapato, no município de Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo. A menina morreu no dia 28 de janeiro, mas o caso foi confirmado nesta quarta-feira (18) pelo secretário municipal de Saúde, Bruno Sousa, após o resultado do exame dar positivo.
Em conversa com a produção da TV Gazeta, um familiar da criança disse que ela morava na zona rural, a cerca de 6 km da sede do município, onde foram vistas capivaras — animais que podem ser hospedeiros do aracnídeo transmissor da doença —, mas não soube dizer quando e como ela teve contato com o carrapato-estrela.
Segundo ela, os primeiros sintomas foram febre, seguidos pelo surgimento de manchas pelo corpo. Inicialmente, houve suspeita de dengue e catapora. A menina ficou internada por dois dias no hospital local, foi transferida para Nova Venécia e depois para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Com a piora do quadro, ela precisou ser encaminhada para um hospital em Vitória. Cerca de uma semana após os primeiros sintomas, ela não resistiu e morreu.
Procurada por A Gazeta, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que, em 2025, foram confirmados 18 casos de febre maculosa no Espírito Santo, com três óbitos pela doença. Neste ano de 2026, até esta quarta-feira (18), existem três casos de febre maculosa confirmados no Estado, com um óbito registrado. A pasta estadual, entretanto, não confirmou se a morte contabilizada trata-se deste caso ou outro anterior.
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