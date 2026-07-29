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Grande Vitória

Rede de hospitais inscreve para programa jovem aprendiz até esta quarta-feira (29)

Programa Decolar oferece capacitação e oportunidades de desenvolvimento para jovens de 15 a 19 anos

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 11:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jul 2026 às 11:38
Hospital Vitória Apart, na Serra
Hospital Vitória Apart, na Serra Divulgação

O Grupo Athena Saúde está com inscrições abertas até esta quarta-feira (29) para o Programa Decolar - Jovem Aprendiz no Espírito Santo. A empresa responde pelos hospitais Vitória Apart (unidades Serra e Vila Velha) e São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. 


A iniciativa busca preparar os participantes para os desafios do início da carreira, com aprendizado prático e desenvolvimento de habilidades profissionais. A seleção é destinada a jovens de 15 a 19 anos, moradores da Grande Vitória e região, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio e busquem aperfeiçoamento pessoal e profissional. 


As oportunidades contemplam diferentes áreas, como setor administrativo, atendimento ao cliente, tecnologia/TI, saúde e bem-estar, marketing e vendas, recursos humanos, enfermagem e financeiro.

Os interessados podem se inscrever por meio de formulário eletrônico até as 18 horas desta quarta-feira (29). O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de julho.


Os aprovados participarão de um encontro presencial de capacitação nos dias 5 e 6 de agosto, no auditório do Hospital Vitória Apart – Unidade Vila Velha, que fica na Rodovia do Sol, s/nº, km 01, Praia de Itaparica, em Vila Velha. A formação terá carga horária total de oito horas.


O Programa Decolar tem como lema “Uma jornada rumo ao futuro” e oferece aos jovens a chance de aprender na prática, desenvolver habilidades e construir novas perspectivas profissionais. 

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