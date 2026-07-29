Rede de hospitais inscreve para programa jovem aprendiz até esta quarta-feira (29)

O Grupo Athena Saúde está com inscrições abertas até esta quarta-feira (29) para o Programa Decolar - Jovem Aprendiz no Espírito Santo. A empresa responde pelos hospitais Vitória Apart (unidades Serra e Vila Velha) e São Bernardo Apart Hospital, em Colatina.





A iniciativa busca preparar os participantes para os desafios do início da carreira, com aprendizado prático e desenvolvimento de habilidades profissionais. A seleção é destinada a jovens de 15 a 19 anos, moradores da Grande Vitória e região, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio e busquem aperfeiçoamento pessoal e profissional.





As oportunidades contemplam diferentes áreas, como setor administrativo, atendimento ao cliente, tecnologia/TI, saúde e bem-estar, marketing e vendas, recursos humanos, enfermagem e financeiro.