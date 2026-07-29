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Loteria

Duas apostas do ES levam R$ 63 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em

29 jul 2026 às 06:39

Duas apostas do Espírito Santo, de Aracruz, no Norte do Estado, e de Cachoeiro, no Sul, acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 63.121,17. O prêmio principal, sorteado na noite de terça (28),  acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Vitória

Lua Cheia poderá ser observada do Parque da Fonte Grande na noite desta quarta (29)

Publicado em 29/07/2026 às 06:17
Lua cheia no Parque da Fonte Grande Divulgação/Eduardo Cardoso

O Parque da Fonte Grande, em Vitória, ficará aberto na noite desta quarta-feira (29) para que as pessoas possam observar a lua cheia A atividade será realizada no Mirante da Cidade, das 18h às 20h, com entrada gratuita e sem necessidade de agendamento.


Do ponto mais alto da Capital, a 308,8 metros de altitude, moradores e visitantes poderão contemplar a lua cheia em meio a uma das paisagens mais privilegiadas de Vitória, com vista para cartões-postais


Segundo a prefeitura, a proposta do projeto "Lua Cheia no Parque da Fonte Grande", que está em sua 5ª edição, é aproximar o público das áreas naturais protegidas do município, oferecendo uma experiência de contemplação, lazer e conexão com a natureza em um dos espaços verdes mais emblemáticos da capital.


O acesso ao Parque da Fonte Grande será feito pela guarita Tião Sá, localizada na Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada da antiga unidade da Faesa. A subida poderá ser realizada de carro, moto ou bicicleta pela via interna do parque, a Estrada Tião Sá, seguindo até o estacionamento. A entrada será autorizada até as 19h. O evento contará com o apoio da Guarda Municipal.


Em caso de chuva ou de tempo muito nublado, a atividade será automaticamente cancelada.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Noroeste capixaba

Homem é encontrado morto e enterrado perto de cafezal em Vila Valério

Publicado em 28/07/2026 às 20:06
Além do cadáver, foi encontrado um carregador de celular com vestígios de sangue.
Além do cadáver, foi encontrado um carregador de celular com vestígios de sangue. Leitor A Gazeta

Um homem foi encontrado morto e enterrado na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). A Polícia Militar afirma que descobriu o cadáver após receber uma denúncia sobre um possível homicídio ocorrido em uma boate da cidade, no domingo (26). 


Segundo as informações passadas à corporação, os autores do crime teriam ocultado o cadáver em um cafezal próximo ao estabelecimento. Os militares fizeram buscas pela região e encontraram, além do corpo da vítima, um carregador de celular com vestígios de sangue. De acordo com a PM, equipes da Polícia Civil já haviam feito buscas pelo cadáver na região durante a segunda-feira (27), mas não o localizaram. 


A PM informou que, após a realização da perícia pela Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. Informações sobre a identidade da vítima ainda não foram divulgadas. A reportagem buscou a Polícia Civil, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Sul capixaba

Trabalhador morre após retroescavadeira tombar em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 16:45

Um trabalhador morreu após a retroescavadeira que conduzia tombar de um barranco no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Leandro Santos Souza, de 43 anos, realizava um serviço de extração de areia quando a máquina apresentou um problema mecânico.


Desgovernada, a retroescavadeira atravessou a Avenida Newton Braga e entrou na propriedade do pai da vítima. Ao passar por um barranco, o veículo tombou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


De acordo com a Polícia Civil, a perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Justiça

Júri de acusado de matar ex-cunhada é adiado em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 16:19
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro Arquivo A Gazeta
O júri popular de um homem acusado de matar a ex-cunhada a tiros no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi adiado nesta terça-feira (28). Rogélio Ferreira, de 56 anos, seria julgado pelo assassinato da diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, ocorrido em 12 de maio de 2019.

Segundo o Ministério Público do Estado, antes do início da sessão, a defesa alegou que não teve acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas. Para garantir que os advogados tivessem acesso a todo o material do processo, o julgamento foi adiado.

O novo júri está marcado 8 de outubro, às 9h, conforme informado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Estradas

Morre terceira vítima de acidente na BR 259 em Colatina

Publicado em 28/07/2026 às 15:40
Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Geanderson Godoi estava internado desde 16 de julho. Redes sociais | Leitor A Gazeta

Morreu nesta terça-feira (28) o advogado Geanderson Godoi, de 41 anos, vítima de um acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A morte foi confirmada pela esposa dele, Nadja Angra.


O acidente aconteceu no dia 16 de julho, na região de Itapina, e envolveu um carro e um caminhão. O advogado José Peres de Araújo e a esposa dele, Cilezia de Oliveira, morreram no local. Geanderson, que também estava no veículo, foi resgatado e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Os três viajavam para uma audiência em Minas Gerais. 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão envolvido na colisão saiu ileso. Ele permaneceu no local até a chegada das equipes de socorro e fez o teste do bafômetro, que não identificou álcool. 


A Ordem dos Advogados Brasileiros - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) compartilhou em suas redes sociais uma nota manifestando profundo pesar pela morte de Geanderson e expressando condolências aos seus familiares e amigos.

Errata

29/07/2026

A versão anterior desta reportagem informou incorretamente que o advogado Geanderson Godoi tinha 31 anos. Na verdade, ele tinha 41 anos. O texto foi corrigido.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Vila Palestina

Motoboy é assassinado com tiros na cabeça e no peito em Cariacica

Publicado em 28/07/2026 às 11:04
Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi encontrado morto em Vila Palestina, Cariacica
Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi encontrado morto em Vila Palestina, Cariacica Leitor A Gazeta

O motoboy Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (27), no bairro Vila Palestina, em Cariacica. A vítima foi atingida por dois disparos, um na cabeça e outro no peito.


Evandro morava no último andar de um prédio. Uma prima da vítima contou à polícia que ouviu disparos e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o motoboy caído na escada.


Vizinhos relataram à reportagem da TV Gazeta que Evandro era usuário de drogas e morava no apartamento havia menos de dois anos. Segundo eles, o motoboy discutia com frequência com familiares que também residiam no prédio e com outros vizinhos.


No último sábado (25), duas ocorrências foram registradas por uma tia de Evandro. Conforme relato feito à Polícia Militar, o motoboy teria ferido alguns dedos da mulher com um objeto cortante e a insultado.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Crime

Homem morre após ser baleado em ataque de encapuzados em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 10:56

Um homem de 32 anos morreu após ser baleado por quatro suspeitos encapuzados no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Jonathan Gomes dos Santos foi atingido por três tiros na noite de domingo (26), chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de segunda-feira (27).


Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender à ocorrência e chegou a acompanhar um Chevrolet Corsa azul em que os suspeitos fugiam. No entanto, eles conseguiram escapar.


A vítima foi levada ao hospital por meios próprios. Ainda na noite do crime, Jonathan contou aos policiais que os autores dos disparos estavam encapuzados, mas disse que não conseguiu identificá-los.


Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sul do ES

Motorista morre após carro bater de frente com carreta na BR 101

Publicado em 27/07/2026 às 19:52

Um motorista, de 79 anos, morreu em um acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia um Fiat Argo que bateu de frente com uma carreta.

Grave acidente envolveu carreta e dois carros na BR 101 em Itapemirim
Grave acidente envolveu carreta e dois carros na BR 101 em Itapemirim Montagem | Divulgação/Bombeiros

Um Chery Tiggo também foi atingido no acidente, mas a dinâmica do envolvimento do veículo ainda está sendo apurada. A carreta era utilizada para o transporte de produtos perigosos, mas os tanques estavam vazios no momento da colisão e continham apenas resíduos da carga.


De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, para atendimento foram acionados os recursos da concessionária como veículo de inspeção, guincho e ambulância. Corpo de Bombeiros e perícia também foram acionados.O trânsito no local funcionou em sistema de Pare e Siga.


A Polícia Científica informou que o corpo dom homem de 79 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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Repórter / [email protected]
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Julgamento

Acusado de matar ex-cunhada a tiros vai a júri popular em Cachoeiro

Publicado em 27/07/2026 às 18:58

Atualização

29/07/2026

A Justiça divulgou nesta terça-feira (28) que o júri popular do réu foi adiado para outubro. Veja aqui mais detalhes

Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro Arquivo A Gazeta

Um homem acusado de matar a ex-cunhada a tiros vai a júri popular em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). Rogélio Ferreira, de 56 anos, responde pela morte da diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, assassinada em 12 de maio de 2019, no distrito de Conduru.


Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o acusado acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. Rogélio responde por feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.

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Carol Leal

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Inusitado

Caixão vazio é encontrado em ponto de ônibus em Cachoeiro

Publicado em 27/07/2026 às 16:49

Um caixão vazio foi encontrado abandonado em um ponto de ônibus às margens da Rodovia Fued Nemer (ES 166), no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (26). A situação inusitada foi registrada em vídeo (veja acima) e intrigou moradores. 


"Foi algo assustador. O caixão foi retirado do local no início da manhã, mas os moradores ficaram bem assustados, pois temiam ter um corpo lá dentro. Quando abriram, tinha apenas um pó preto", contou Luan Herrera.


A Polícia Militar informou que foi ao local e confirmou que a urna estava vazia. Como não havia corpo no interior, o objeto foi deixado no local para ser recolhido pelos órgãos responsáveis.


Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que não foi acionada para atender à ocorrência.

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Carol Leal

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Carol Leal

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