Comemoração com fogos termina em incêndio de grandes proporções em Baixo Guandu

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação rasteira e se alastrou rapidamente por uma fazenda particular em Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, relatos de pessoas que estavam no local apontam que as chamas teriam começado após fogos de artifício disparados durante o jogo da seleção brasileira caírem dentro da propriedade.





Nos vídeos enviados à reportagem de A Gazeta, é possível ver as chamas consumindo a vegetação e ouvir o estalo do fogo se espalhando pelo mato (assista acima). De acordo com os bombeiros, o terreno íngreme e a ação do vento favoreceram a rápida propagação do fogo.





Antes da chegada da corporação, moradores e vizinhos utilizaram mangueiras para proteger as residências próximas e impedir que o fogo avançasse para outras propriedades.





Devido ao difícil acesso ao foco do incêndio, os militares iniciaram o combate de forma manual, com mochilas costais de água e abafadores. Após encontrarem um acesso alternativo, conseguiram aproximar a viatura e utilizar a mangueira do caminhão para controlar e extinguir as chamas.