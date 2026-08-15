Cidades do ES recebem alerta amarelo de chuva, granizo e ventos intensos; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, para este sábado (15), um alerta amarelo de tempestade, com chuva, ventos intensos e queda de granizo. O aviso é para seis municípios do Espírito Santo, principalmente na Região Sul. São eles:
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Classificado como de perigo potencial, o alerta destaca o período das 11h até o fim do dia. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros, por hora, ou de 50 milímetros para o dia, além de ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Além de baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Além da região Sul do Espírito Santo, municípios de regiões de Minas Gerais e São Paulo também estão em alerta, além de quase todo o estado do Rio de Janeiro.
As instruções do Instituto Nacional, em caso de rajadas de vento, são para não se abrigar debaixo de árvores, considerando o leve risco de queda, além das descargas elétricas. Também é indicado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra instrução é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.