Incêndio atinge padaria e deixa parte de bairro sem energia em Cachoeiro

Um incêndio atingiu uma padaria na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido.





Vizinhos e comerciantes da região relataram ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, que o fogo teria começado no térreo do estabelecimento, na área de atendimento aos clientes. De acordo com os Bombeiros, as chamas se espalharam pelo primeiro pavimento, onde funciona a área de produção. No andar superior havia um cachorro e gatos, que não se feriram.





As causas do incêndio não foram informadas. Também não há informação sobre eventual solicitação de perícia por parte do proprietário da padaria.





Além dos danos materiais, o incêndio afetou o fornecimento de energia elétrica em parte do bairro Valão e prejudicou o comércio local. O dono de uma loja de bolos, Renato Borges, contou que precisou interromper as atividades na manhã desta terça-feira (11) enquanto aguardava o restabelecimento da energia.





Procurada por A Gazeta, a EDP informou que técnicos atuam para restabelecer o fornecimento de energia. O motivo para o interrompimento do serviço está sendo apurado, segundo a concessionária.