Seis casas em área de preservação e de risco são demolidas em Rio Bananal

De acordo com a Prefeitura de Rio Bananal, os imóveis ocupavam uma área irregular. Os moradores foram desapropriados e os proprietários, indenizados. Ao todo, o município pagou R$ 200 mil pelas seis casas ao proprietário da área.

A primeira residência foi demolida na segunda-feira. Na manhã desta terça-feira (11), equipes trabalhavam na remoção de duas casas de madeira. As outras três estruturas devem ser derrubadas ao longo da semana.

Segundo a administração municipal, após a demolição, o espaço será utilizado para ampliar a rua de acesso ao Estádio Virgílio Grassi e criar novas vagas de estacionamento. A reportagem de A Gazeta procurou o MPES para obter mais informações sobre a orientação e aguarda retorno.