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Orientação do MPES

Seis casas em área de preservação e de risco são demolidas em Rio Bananal

Imóveis ficavam às margens de um rio e em uma região afetada por enchentes; moradores foram desapropriados e o proprietário recebeu R$ 200 mil em indenizações

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 10:19

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

11 ago 2026 às 10:19
Pelo menos seis casas construídas em uma Área de Preservação Permanente (APP) em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, estão sendo demolidas pela prefeitura após uma orientação preventiva do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A ação começou na segunda-feira (10), no bairro Santo Antônio, em uma região às margens do rio que, segundo o órgão, está entre as mais afetadas durante períodos de enchentes.

De acordo com a Prefeitura de Rio Bananal, os imóveis ocupavam uma área irregular. Os moradores foram desapropriados e os proprietários, indenizados. Ao todo, o município pagou R$ 200 mil pelas seis casas ao proprietário da área.


A primeira residência foi demolida na segunda-feira. Na manhã desta terça-feira (11), equipes trabalhavam na remoção de duas casas de madeira. As outras três estruturas devem ser derrubadas ao longo da semana.


Segundo a administração municipal, após a demolição, o espaço será utilizado para ampliar a rua de acesso ao Estádio Virgílio Grassi e criar novas vagas de estacionamento. A reportagem de A Gazeta procurou o MPES para obter mais informações sobre a orientação e aguarda retorno.

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