Passageiro morre atropelado após moto cair na ES 245 em Rio Bananal

Um homem de 35 anos morreu após ser atropelado depois de cair de uma motocicleta na ES 245, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um carro invadiu a contramão. Ao tentar evitar a colisão, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção e caiu na pista com o passageiro.





Após a queda, o passageiro foi atropelado por outros veículos e morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada.





O condutor da motocicleta foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Rio Bananal.